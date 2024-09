Drittligist Alemannia Aachen gastiert am Sonntag bei Borussia Dortmund II. Ein Stürmer kehrt zurück, Heiner Backhaus freut sich über die zusätzliche Option.

Pressesprecherin Meghan Makarowski begann die Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel von Alemannia Aachen bei der U23 von Borussia Dortmund am Sonntagabend (22. September, 19.30 Uhr) mit der Information, dass für diese Partie bereits 2350 Gäste-Karten verkauft wurden und bis zu 3000 Schlachtenbummler aus Aachen erwarten werden.

"2350 Karten verkauft? Das ist unfassbar und freut uns sehr. Zeitgleich ist es eine Verpflichtung, alles zu geben", antwortete Cheftrainer Heiner Backhaus anschließend.

Mit sieben Punkten aus fünf Spielen erwischte der Aufsteiger einen soliden Start. Zuletzt konnte Viktoria Köln am heimischen Tivoli mit 1:0 bezwungen werden. Dieses Selbstvertrauen wollen die Backhaus-Schützlinge nun mitnehmen. Rückblickend analysierte der Coach den ersten Heimsieg der Saison wie folgt:

"Die Jungs haben das Vertrauen zurückgegeben, was sie bekommen haben und eine sehr gute Leistung gezeigt. Es war mit Sicherheit kein Spiel, wo es rauf und runter ging, aber wir waren super organisiert und total diszipliniert. Das war eine rundum gelungene Leistung. So kann es weitergehen."

Maßgeblich entscheidend wird natürlich sein, wer auch runterkommt. Die Profis spielen ja zeitgleich in Stuttgart. Diese Dinge sind aber normal. Wir orientieren uns eh nur an uns. Deswegen wird es darum gehen, was wir da machen. Heiner Backhaus vor dem BVB-II-Spiel.

Über den kommenden Gegner hat Backhaus eine hohe Meinung, auch wenn er sich nur auf seine eigene Mannschaft konzentrieren möchte: "Sie sind hoch talentiert. Das ist ein richtig guter Gegner. Maßgeblich entscheidend wird natürlich sein, wer auch runterkommt. Die Profis spielen ja zeitgleich in Stuttgart. Diese Dinge sind aber normal. Wir orientieren uns eh nur an uns. Deswegen wird es darum gehen, was wir da machen."

Bei der Mission, den zweiten Auswärtsdreier zu landen, kann der Aachener Aufstiegstrainer endlich auf seinen Stoßstürmer Charlison Benschop zurückgreifen. Nach seiner Rotsperre (drei Spiele) steht der frühere Bundesliga-Angreifer wieder zur Verfügung. "Ich bin froh, dass er wieder da ist", sagte Backhaus.

Auch Benschop selbst ist heiß auf sein Comeback. Der 35-Jährige hofft direkt auf einen Startelfeinsatz: "Ich habe während dieser Zeit versucht, den Jungs einfach mit meiner Art weiterzuhelfen und im Training natürlich alles zu geben. Zum Glück kann ich jetzt wieder spielen und hoffentlich werde ich auch spielen."