Alemannia Aachen hat sich noch einmal mit einem vertragslosen Spieler verstärkt. Er gehörte in der vergangenen Saison offiziell zum Meisterkader von Bayer Leverkusen.

Schon vor einigen Tagen hatte RevierSport berichtet, dass sich mit Ayman Aourir ein Probespieler im Mannschaftstraining von Alemannia Aachen befindet. Nun haben die Verantwortlichen eine Entscheidung getroffen.

Am Rande eines Fanabends am Donnerstag (19. September 2024) verrieten sie, dass der talentierte 19-jährige Mittelfeldspieler einen Vertrag am Tivoli erhält. RevierSport konfrontierte am Donnerstagabend Erdal Celik mit dieser Personalie.

"Ja, wir sind uns mit Ayman einig. Jetzt fehlen nur noch die Unterschriften. Das ist aber Formsache. Wir freuen uns, dass wir solch einen talentierten Spieler für Alemannia Aachen gewinnen konnten. Ich kenne den Jungen schon seit er 14 Jahre alt ist und glaube an seine Qualitäten", erklärt der Technische Direktor des Drittligisten. Celik war früher (2002 bis 2011) Spieler von Bayer Leverkusen und arbeitete von Juli 2019 bis Juli 2023 im NLZ des amtierenden Deutschen Meisters. Er pflegt sehr gute Kontakte zum Werksklub. So kam dann auch der Kontakt zu Aourir zustande.

Der ehemalige marokkanische Junioren-Nationalspieler wurde beim FC Viktoria Köln (2016 bis 2018) und Bayer 04 Leverkusen (2018-2023) ausgebildet. In der Saison 2023/2024 besaß er beim Deutschen Meister einen Profivertrag und darf sich daher Deutscher Meister nennen. Zu einem Bundesliga-Einsatz langte es für Aourir aber nicht. Immerhin: Am 30. November 2023 wurde er von Xabi Alonso, unter dem er schon als U19-Spieler im Profikader trainierte, für zwei Minuten im Europapokalspiel gegen BK Häcken eingesetzt.

Am Sonntag (22. September, 19.30 Uhr) geht es für die Alemannia ins Stadion Rote Erde zu Borussia Dortmund II.

Die Transfers von Alemannia Aachen in der Saison 2024/25 im Überblick:

Zugänge: Charlison Benschop (Wuppertaler SV), Bentley Baxter Bahn (Waldhof Mannheim), Leandro Putaro (VfL Osnabrück), Gianluca Gaudino (SV Stripfing), Ismail Harnafi (1. FC Düren), Felix Meyer (BFC Dynamo), Soufiane El-Faouzi (Fortuna Düsseldorf II), Jabez Makanda (Berbourg), Kevin Goden (Waldhof Mannheim), Luca Schmidt, Faton Ademi, Leon Rashica (alle eigene U19), Elias Bördner (Viktoria Köln), Lamar Yarbrough (SSV Ulm 1846), Patrick Nkoa (Hansa Rostock), Ayman Aourir (zuletzt Bayer Leverkusen)

Abgänge: Franko Uzelac (MSV Duisburg), Robin Afamefuna (Fortuna Köln), Beyhan Ametov (Wuppertaler SV), Vleron Statovci, Jan Strauch (beide 1. FC Düren), Vincent Schaub (Sportfreunde Lotte), Kilian Pagliuca (MSV Duisburg), Marc Brasnic (Bonner SC), Ismail Harnafi (Borussia Mönchengladbach II, ausgeliehen), Bastian Müller (Ziel unbekannt)