Drittligist Rot-Weiss Essen gastiert am Wochenende beim FC Ingolstadt. So sieht die Personallage bei den Essenern aus.

Am Freitag reist Rot-Weiss Essen nach dem gemeinsamen Abschlusstraining nach Bayern. Das Ziel: Der Audi-Sportpark. Dort gastiert RWE am Samstag (21. September, 14 Uhr) in der 3. Liga beim FC Ingolstadt. Beide Teams verloren die letzten beiden Partien und rutschten in die untere Tabellenhälfte ab.

Mit einem Sieg könnte man in der Tabelle jedoch klettern. Um dieses Ziel zu erreichen, muss Essen deutlich konsequenter in beiden Strafräumen auftreten. Vorne braucht die Mannschaft von Cheftrainer Christoph Dabrowski mehr Klarheit sowie Effizienz und defensiv kann sich RWE nicht so viele einfache individuelle Fehler leisten. Zur Erinnerung: Sechs der acht Gegentore resultierten aus Ballverlusten im Spielaufbau.

Diese Thematik wurde in der Trainingswoche aufgearbeitet, Dabrowski zeigt sich weiterhin zuversichtlich: "Für mich ist die tägliche Arbeit mit den Jungs entscheidend. Wir schauen uns die Dinge an, die in unserer jeweiligen Situation gegeben und erforderlich sind. Und klar: Fußball ist auch viel Kopfsache. Für mich heißt es, dass ich Optimismus ausstrahle und das Glas halbvoll, nicht halbleer sehe. Wir schauen positiv nach vorne. Dafür müssen wir aber ins Handeln kommen. Das findet in der täglichen Trainingsarbeit statt."

Dabrowskis Zusatz: "Wer fleißig trainiert und an den Themen dranbleibt, der wird dann auch belohnt." In Ingolstadt muss Dabrowski allerdings auf mehrere Spieler verzichten. Neben den Langzeitverletzten Ekin Celebi (Muskelverletzung am Sehnenansatz) und Moussa Doumbouya (Reha nach Leistenoperation) fallen auch Thomas Eisfeld (leichter Muskelfaserriss im Adduktorenbereich), Kelsey Owusu (leichte Zerrung im Oberschenkel) und Eric Voufack (leichte Adduktorenzerrung) aus.

Torben hat leichte Wadenprobleme nach einem Schlag in den Muskel. Er hat heute morgen mit dem Rehatrainer versucht, die Belastung zu steigern. Ich habe da jetzt noch keine Rückmeldung vom Physio bekommen. Die Hoffnung ist aber da, dass er am Samstag auflaufen kann. Christoph Dabrowski.

Dazu ist Mittelfeldmann Torben Müsel angeschlagen und fraglich für das Spiel in Ingolstadt. "Torben hat leichte Wadenprobleme nach einem Schlag in den Muskel. Er hat heute morgen mit dem Rehatrainer versucht, die Belastung zu steigern. Ich habe da jetzt noch keine Rückmeldung vom Physio bekommen. Die Hoffnung ist aber da, dass er am Samstag auflaufen kann", blickt der RWE-Coach voraus.