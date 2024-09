In diesem Jahr scheint Rot-Weiss Essen bei den dritten Programmen auf dem Radar zu sein. Denn RWE wird regelmäßig im Free-TV übertragen.

Im letzten Jahr gab es wenige Partien von Rot-Weiss Essen, die man im Free-TV sehen konnte. In diesem Jahr ist das anders. Schon die Heimspiele gegen Alemannia Aachen und Arminia Bielefeld wurden vom WDR übertragen.

Nun folgen bis zum 13. Spieltag vier weitere Begegnungen. Das meldet "liga3-online.de". Zur Info: Wie in der letzten Saison werden auch in der neuen Spielzeit insgesamt 68 Spiele live im Free-TV übertragen, maximal zwei pro Spieltag.

Und diese Möglichkeit nutzen die dritten Programme bundesweit an jedem Wochenende aus. Schon am Samstag (21. September, 14 Uhr) kann man Rot-Weiss Essen wieder im WDR und BR sehen, wenn die wichtige Auswärtspartie beim ambitionierten FC Ingolstadt ansteht, wo die Essener nach dem durchwachsenen Ligastart eine Trendwende einleiten wollen.

Auch die Partie eine Woche (Samstag, 28. September, 14 Uhr) später beim SV Waldhof Mannheim wird vom SWR und WDR gezeigt. Die Partie gegen die U23 von Borussia Dortmund am Mittwoch (25. September, 19 Uhr) nicht, da Spiele unter der Woche von den dritten Programmen nicht übertragen werden.

Weiter geht es für RWE dafür am zehnten Spieltag, wenn die Essener am Sonntag (20. Oktober, 13:30 Uhr) bei Aufstiegskandidat Dynamo Dresden antreten. Und auch die 90 Minuten zu Hause gegen Aufsteiger Energie Cottbus am 13. Spieltag (Samstag, 2. November, 14 Uhr) werden im WDR und RBB übertragen.

Damit wäre RWE an den ersten 13 Spieltagen schon sechsmal im Free-TV dabei gewesen. Die 68 Spiele werden seit vergangener Saison dank einer Sublizenz von MagentaSport im Free-TV übertragen. Im Vergleich zur Saison 2022/23 sind das 18 Partien weniger – aber letztendlich hätte es noch schlimmer kommen können, hätten sich ARD und Telekom nicht doch noch geeinigt. MagentaSport hätte nur zehn Partien frei empfangbar zeigen müssen.

Wer alle Drittliga-Partien sehen will, der benötigt ein kostenpflichtiges Abo von MagentaSport. Hier werden alle 380 Spiele live übertragen.