Rot-Weiss Essen geht mit Verletzungssorgen in die Englische Woche. Thomas Eisfeld wird erstmal nicht spielen können, ein weiteres Trio ist fraglich.

Nein, der Saisonstart von Rot-Weiss Essen war noch nicht sonderlich berauschend: Fünf Spiele, erst ein Sieg, vier Punkte. RWE liegt auf Platz 17. Die anstehende Englische Woche mit dem Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt, Samstag, 21. September, 14 Uhr, dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund II, Mittwoch, 25. September, 19 Uhr, und dem Auswärtsspiel bei Waldhof Mannheim am Samstag, 28. September, 14 Uhr, wird enorm wichtig und darüber entscheiden, wo RWE steht.

Die ersten zwei Spiele sicher verpassen wird Thomas Eisfeld. Der offensive Mittelfeldspieler laboriert an einem leichten Muskelfaserriss im Adduktorenbereich und könnte höchstens für das Mannheim-Spiel wieder zur Option werden.

Das Training am Mittwoch verpassten zudem Kelsey Owusu und Thorben Müsel, die mit Zerrungen für das Ingolstadt-Spiel auf der Kippe stehen. Beide mussten beim 0:3 gegen Wiesbaden am Wochenende schon vorzeitig raus. Obwohl Müsel nicht seinen besten Tag erwischt hatte und Owusu in der einen oder anderen Szene die nötige Präzision vermissen ließ, überraschten diese Wechsel. Sportliche Gründe hatten Dabrowskis Entscheidungen nicht, denn bei beiden RWE-Akteuren spielten eben Verletzungen eine Rolle.

Dazu hat sich in der Einheit am Mittwoch auch noch Rechtsverteidiger Eric Voufack verletzt. Von den Adduktoren war die Rede, die genaue Diagnose steht noch aus.

Rot-Weiss Essen: Hoffen auf Neuzugang Tom Moustier

Keine guten Neuigkeiten für RWE-Trainer Christoph Dabrowski, dessen Kader sich weiter verkleinert. Immerhin: Eine gute Nachricht gab es schon am Donnerstag von Tom Moustier. Der Sommer-Neuzugang aus Hannover trainierte in dieser Woche nach seinem in der Vorbereitung erlittenen Mittelfußbruch erstmals wieder mit der Mannschaft mit. Gegen Wehen Wiesbaden kam ein Einsatz noch zu früh.

Sollte Moustier in den kommenden Tagen beschwerdefrei trainieren können, könnte er dann aber schon eine Option für das Auswärtsspiel in Ingolstadt sein. Die Essener warten sehnsüchtig auf das Debüt des 22-Jährigen, da er dem Team mit seiner Lauf- und Zweikampfstärke wichtige Impulse verleihen könnte.