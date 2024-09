Arminia Bielefeld hat sich von einem Spiele getrennt. Derweil ist Hansa Rostock auf der Suche nach Verstärkungen. Ein Ex-Spieler ist aktuell im Training.

Arminia Bielefeld und Gerrit Gohlke haben sich darauf verständigt, das Vertragsverhältnis zu beenden. Gohlke wird somit ab sofort nicht mehr am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen. Über Details zu den Modalitäten wurde vollumfängliches Stillschweigen vereinbart.

"In mehreren Gesprächen und Bewertungen sind wir gemeinsam zu dem Ergebnis gekommen, dass es für alle Beteiligten am besten ist, unsere Zusammenarbeit vorzeitig zu beenden. Diese Klarheit zum jetzigen Zeitpunkt hilft dem Spieler und dem Verein für die weitere Planung und Orientierung“, erklärt Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel. "Wir wünschen Gerrit für seine Zukunft sowohl privat als auch auf dem Fußballplatz alles Gute und bedanken uns für seinen Einsatz im Trikot der Arminia."

"Ich möchte mich beim Klub für die gemeinsame Zeit bedanken. Insbesondere werden mir die Fans und ihre unfassbare Unterstützung immer in Erinnerung bleiben", sagte Gohlke. Der 25-jährige Innenverteidiger kam in seiner Zeit beim DSC auf insgesamt 23 Spiele, in denen er zwei Tore erzielte.

Bielefeld hat einen starken Saisonstart erwischt und liegt nach drei Siegen sowie zwei Remis auf Platz drei der 3. Liga. Am Samstag (21. September, 16.30 Uhr) kommt der TSV 1860 München auf die Alm. Die Bayern befinden sich derweil in der Krise und stecken im Tabellenkeller fest.

Ehemaliger Bundesligaspieler bei Hansa Rostock im Training

Das gilt auch für Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock. Neben Schlusslicht Waldhof Mannheim, das Trainer Marco Antwerpen vor die Tür setzte, ist die Hansa-Kogge noch das einzige Team ohne einen Sieg. Die Verantwortlichen schauen sich auch noch nach vertragslosen Spielern um, die die Mannschaft verstärken könnten.

Aktuell nimmt Ben Zolinski am Training teil. Der 32-jährige Stürmer spielte schon von 2006 bis 2013 für Rostock. Und ging danach für Carl Zeiss Jena, Union Berlin, TSG Neustrelitz, SC Paderborn, Erzgebirge Aue und zuletzt 1. FC Kaiserslautern auf Torejagd. Seit dem 1. Juli 2024 ist Zolinski auf Vereinssuche.

In seiner Vita stehen 28 Spiele (drei Treffer, zwei Assists) in der 1. Bundesliga, 106 Einsätze (elf Tore, zwölf Vorlagen) in der 2. Bundesliga und auch 76 Partien (15, 4) in der 3. Liga sowie 74 Begegnungen (9, 7) in der Regionalliga.

Am Samstag (21. September, 14 Uhr) geht es für Hansa zum Derby zu Dynamo Dresden.