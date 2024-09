Es läuft nicht rund für Rot-Weiss Essen in der 3. Liga. In unserem RWE-Talk diskutieren wir über den Fehlstart und die Stimmung im Stadion.

Es ist keine schöne Momentaufnahme für Rot-Weiss Essen in der 3. Liga. Nach fünf Spielen steht RWE mit mageren vier Punkten auf einem Abstiegsplatz. Zweitliga-Absteiger Wehen Wiesbaden hat die Schwächen des Teams beim 0:3 (0:1) gnadenlos aufgedeckt. Auch nach dem dritten Heimspiel warten die Essener Fans auf einen Heimsieg.

Gegen Wehen Wiesbaden wurde das Dabrowski-Team mit einfachen Mitteln geschlagen. Die ambitionierten Gäste beschränkten sich auf eine kompakte Defensive und warteten auf Essener Fehler. Diese gab es wie schon in den letzten Spielen. Allen drei Toren gingen Ballverluste voraus. Ist das eine Frage der Ausrichtung? Was muss mit Blick auf die nächsten Spiele besser werden, damit die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski in die Erfolgsspur zurückkehrt? Diese Fragen werden in der aktuellen Folge unseres RWE-Talks „Vonne Hafenstraße - Inside RWE“ gestellt. Moderatorin Kira Alex spricht mit den RWE-Reportern Christian Brausch und Martin Herms.

Neben der Analyse der sportlichen Situation geht es in unserem Talk auch um die Stimmung auf den Rängen. Diese lässt nach Meinung von RWE-Reporter Herms beim Heimspielen trotz großer Kulisse seit Monaten zu wünschen übrig. Das Zusammenspiel zwischen der aktiven Fanszene und dem Rest des Stadions würde nicht funktionieren. Das Resultat ist eine Atmosphäre, die an der Hafenstraße in der Vergangenheit schon deutlich besser war. „Bei Rot-Weiss Essen ist das Jammern auf hohem Niveau, aber die Stimmung ist aktuell nicht so, wie sie es einmal war. Die einzelnen Fangruppierungen, aber auch der Verein stehen in der Pflicht, das wieder zu ändern.“ Alles Weitere zur Lage bei Rot-Weiss Essen gibt es in unserem Talk! Viel Spaß mit dem Video und dem Podcast!

