Energie Cottbus konnte sich unerwartet deutlich beim SC Verl durchsetzen. Jetzt stehen vier Traditionsteams auf den Abstiegsplätzen der 3. Liga - auch RWE.

Der FC Energie Cottbus hat in der 3. Liga die Auswärtsaufgabe beim SC Verl gemeistert. Der Aufsteiger gewann mit 3:0 (1:0) in Verl und sprang in der Tabelle auf den zehnten Platz.

Zuvor stand die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz auf einem Abstiegsrang, auf den rutschte nach dem Dreier für Cottbus nun Rot-Weiss Essen. Und RWE befindet sich in illustrer Gesellschaft, denn auch die Traditionsvereine Hansa Rostock, 1860 München und Waldhof Mannheim liegen nach einem Fehlstart nach fünf Spieltagen auf einem Abstiegsplatz.

Zurück nach Verl: Der Sieg für Cottbus war hier ohne Frage verdient, vor allem im ersten Durchgang war Energie die bessere Mannschaft mit den besseren Chancen. Eine davon nutzte Maximilian Krauß zum 1:0 nach 19 Minuten.

Von der Strafraumgrenze schloss er ab - mit dem 1:0 ging es in die Kabine. Nach dem Wechsel war auch Verl im Spiel und kam fast zum schnellen Ausgleich. Doch der Treffer von Michel Stöcker wurde wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben.

Acht Minuten später dann das 2:0 für die Gäste. Ein fahrlässiger Ballverlust der Verler Hintermannschaft leitete den Angriff ein. Am Ende musste Tolcay Ciğerci den Ball nur noch über die Linie drücken.

Verl gab trotzdem nicht auf und hatte seine Chance auf das 1:2. Doch Patrick Kammerbauer traf nur den Pfosten. Auf der anderen Seite zeigte Krauß mit seinem zweiten Treffer, wie es besser geht. Das 3:0 nach 72 Minuten war die endgültige Entscheidung.

Weiter geht es für den SC Verl am Sonntag (22. September, 16:30 Uhr) bei Viktoria Köln. Energie Cottbus trifft am Samstag (21. September, 14 Uhr) zu Hause auf die U23 des VfB Stuttgart.

So spielten der SC Verl und Energie Cottbus

Verl: Schulze - Köhler (46.Demming), Mikic, Gruber, Stöcker - Benger - Gayret, Y. Otto (60. Stark) - Taz - Arweiler (88. F. Otto), Onuoha (46.Kyeremateng). - Trainer: Ende

Cottbus: Bethke - Rorig (85. Hasse), Kusic, Slamar, Bretschneider - Pelivan (76. Borgmann) - Krauß (76.Copado), Ciğerci, Möker (46. Juckel), Halbauer (65. Pronichev) - Thiele. - Trainer: Wollitz

Tore: 0:1 Krauß (19.), 0:2 Ciğerci (55.), 0:3 Kraus (72.)

Schiedsrichter: Tobias Wittmann (Wendelskirchen)

Gelb-Rot: Gruber (86.)

Zuschauer: 2500