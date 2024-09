Heiner Backhaus will nach dem Auftaktsieg bei RWE auch endlich den ersten Drittliga-Dreier feiern.

Alemannia Aachen hat nach einem starken Start in die 3. Liga zuletzt zwei Niederlagen kassiert. Am 5. Spieltag soll der nächste Sieg her.

Nach dem 2:1-Erfolg zum Auftakt bei Rot-Weiss Essen und dem ordentlichen 1:1-Unentschieden am Tivoli gegen den SC Verl musste Alemannia Aachen zuletzt bei Energie Cottbus und daheim gegen Erzgebirge Aue zwei Niederlagen einstecken. Am 5. Spieltag, genauer am Sonntag (15. September, 19.30 Uhr), soll nun an der Krefelder Straße der erste Drittliga-Dreier seit über zehn Jahren gefeiert werden. Der FC Viktoria Köln ist zu Gast. Über 23.000 Aachen-Fans werden die Alemannia nach vorne peitschen. Dass die Viktoria aktuell zu den Top-Mannschaften der 3. Liga gehört, weiß natürlich auch Alemannia-Coach Heiner Backhaus: "Sicher steht Viktoria Köln aktuell mit starken neun Punkten auf Platz zwei, und das bei diesem schweren Auftaktprogramm. Da wir jedoch ein Heimspiel haben, besitzen wir mit dieser Stimmung im Rücken in meinen Augen immer eine größere Chance auf den Sieg als der Gegner. Das wird ein Spiel auf Augenhöhe werden." Backhaus kann trotz der jüngsten zwei Pleiten auch selbstbewusst sein. Denn die Alemannia war eigentlich in den jeweiligen 90 Minuten der bisherigen vier Spiele zumindest gleichwertig, wenn nicht stets besser als der Gegner. Wir sind gefestigt und haben bisher gezeigt, dass wir guten Fußball spielen können. Das ist alles ein Prozess. Wenn wir weiter so Gas geben, dann werden wir noch viele Punkte holen Heiner Backhaus Vor den Kölnern zeigt der angehende Fußballlehrer dennoch ganz besonderen Respekt. Backhaus sagte: "Das ist ein Team, das viel Demut an den Tag legt und auch über viele Spieler verfügt, die noch nicht in der 3. Liga gespielt haben. Die wollen alle ihre Chance nutzen." Mit Patrick Nkoa und Lamar Yarbrough durfte Backhaus offiziell zwei neue Defensivakteure im Kader begrüßen, im Sturmzentrum hat der Trainer vor dem Viktoria-Spiel die Qual der Wahl. "Sicher fehlt uns der noch gesperrte Charlie Benschop als erfahrener Zielspieler vorne drin, aber wir haben da einige Optionen. Leandro Putaro hat sich zuletzt im Training aufgedrängt, auch Toni Heinz kann als Neuner auflaufen", zeigt Backhaus die Kaderbreite auf. Personell hat er ansonsten wenig zu beklagen und kann gegen die Domstädter fast aus dem Vollen schöpfen, lediglich Gianluca Gaudino wird weiterhin fehlen. Backhaus: "Wir sind gefestigt und haben bisher gezeigt, dass wir guten Fußball spielen können. Das ist alles ein Prozess. Wenn wir weiter so Gas geben, dann werden wir noch viele Punkte holen."

