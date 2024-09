Die Spieltage 9-16 in der 3. Liga wurden zeitgenau terminiert. Rot-Weiss Essen muss gleich dreimal sonntags auswärts ran, Alemannia Aachen spielt fast nur samstags.

Vier Mal samstags, gleich drei Auswärtsfahrten am Sonntag: Für Rot-Weiss Essen und die mitreisenden Fans geht es jeweils zum Wochenendabschluss in Aue, Saarbrücken und Dresden um Zähler. In der englischen Woche ist der SC Verl am Mittwochabend zu Gast an der Hafenstraße.

Mehr Glück hatte da Alemannia Aachen. Der Aufsteiger darf fünfmal am Samstag an, lediglich Anfang Dezember müssen die Kaiserstädter am Sonntag zum VfL Osnabrück.

"Die Sicherheitsvorgaben der zuständigen Behörden hatten erneut maßgeblichen Einfluss auf die Terminierungen. Dies macht sich vor allem bei den Ansetzungen der Sonntagsspiele bemerkbar, ihnen liegen im aktuellen Ansetzungsturnus in den meisten Fällen entsprechende Sicherheitsvorgaben zugrunde", heißt es in der Mitteilung des DFB.

Die genauen Ansetzungen im Überblick:

9. Spieltag (4.-6. Oktober):

Borussia Dortmund II - Dynamo Dresden (Freitag, 19 Uhr)

Erzgebirge Aue - Hansa Rostock

1860 München - Wehen Wiesbaden

SV Sandhausen - Waldhof Mannheim

Rot-Weiss Essen - Viktoria Köln

SC Verl - SpVgg Unterhaching (alle Samstag, 14 Uhr)

Alemannia Aachen - FC Ingolstadt (Samstag, 16.30 Uhr)

Hannover 96 II - Energie Cottbus (Sonntag, 13.30 Uhr)

1. FC Saarbrücken - Arminia Bielefeld (Sonntag, 16.30 Uhr)

VfL Osnabrück - VfB Stuttgart II (Sonntag, 19.30 Uhr)

10. Spieltag (18.-20. Oktober):

Waldhof Mannheim - Erzgebirge Aue (Freitag, 19 Uhr)

Hansa Rostock - Alemannia Aachen

FC Ingolstadt - SC Verl

Viktoria Köln - Borussia Dortmund II

Wehen Wiesbaden - Hannover 96 II

Energie Cottbus - SV Sandhausen (alle Samstag, 14 Uhr)

VfB Stuttgart II - 1. FC Saarbrücken (Samstag, 16.30 Uhr)

Dynamo Dresden - Rot-Weiss Essen (Sonntag, 13.30 Uhr)

Arminia Bielefeld - VfL Osnabrück (Sonntag, 16.30 Uhr)

SpVgg Unterhaching - 1860 München (Sonntag, 19.30 Uhr)

11. Spieltag (22.&23. Oktober):

1. FC Saarbrücken - Hansa Rostock

Viktoria Köln - FC Ingolstadt

Erzgebirge Aue - Energie Cottbus

Borussia Dortmund II - Waldhof Mannheim

SV Sandhausen - VfB Stuttgart II (alle Dienstag, 19 Uhr)

Hannover 96 II - Arminia Bielefeld

Wehen Wiesbaden - Dynamo Dresden

Alemannia Aachen - SpVgg Unterhaching

Rot-Weiss Essen - SC Verl

1860 München - VfL Osnabrück (alle Mittwoch, 19 Uhr)

12. Spieltag (25.-27. Oktober):

FC Ingolstadt - Borussia Dortmund II (Freitag, 19 Uhr)

Arminia Bielefeld - Alemannia Aachen

VfL Osnabrück - 1. FC Saarbrücken

Hansa Rostock - Rot-Weiss Essen

SpVgg Unterhaching - Viktoria Köln

Dynamo Dresden - Hannover 96 II (alle Samstag, 14 Uhr)

SC Verl - SV Sandhausen (Samstag, 16.30 Uhr)

Energie Cottbus - 1860 München (Sonntag, 13.30 Uhr)

VfB Stuttgart II - Erzgebirge Aue (Sonntag, 16.30 Uhr)

Waldhof Mannheim - Wehen Wiesbaden (Sonntag, 19.30 Uhr)

13. Spieltag (1.-3. November):

Viktoria Köln - VfB Stuttgart II (Freitag, 19 Uhr)

Erzgebirge Aue - 1. FC Saarbrücken

FC Ingolstadt - Dynamo Dresden

Rot-Weiss Essen - Energie Cottbus

SV Sandhausen - 1860 München

Hansa Rostock - VfL Osnabrück (Samstag, 14 Uhr)

Alemannia Aachen - Hannover 96 II (Samstag, 16.30 Uhr)

SpVgg Unterhaching - Waldhof Mannheim (Sonntag, 13.30 Uhr)

Wehen Wiesbaden - Arminia Bielefeld (Sonntag, 16.30 Uhr)

Borussia Dortmund II - SC Verl (Sonntag, 19.30 Uhr)

14. Spieltag (8.-10. November):

SC Verl - Hansa Rostock (Freitag, 19 Uhr)

VfL Osnabrück - Dynamo Dresden

Energie Cottbus - Borussia Dortmund II

SV Sandhausen - Alemannia Aachen

1. FC Saarbrücken - Wehen Wiesbaden

1860 München - Waldhof Mannheim (alle Samstag, 14 Uhr)

Arminia Bielefeld - Viktoria Köln (Samstag, 16.30 Uhr)

Hannover 96 II - FC Ingolstadt (Sonntag, 13.30 Uhr)

Erzgebirge Aue - Rot-Weiss Essen (Sonntag, 16.30 Uhr)

VfB Stuttgart II - SpVgg Unterhaching (Sonntag, 19.30 Uhr)

15. Spieltag (22.-24. November):

Viktoria Köln - Energie Cottbus (Freitag, 19 Uhr)

Hansa Rostock - Arminia Bielefeld

Dynamo Dresden - 1. FC Saarbrücken

Rot-Weiss Essen - SV Sandhausen

Alemannia Aachen - 1860 München

SC Verl - VfB Stuttgart II (alle Samstag, 14 Uhr)

SpVgg Unterhaching - Wehen Wiesbaden (Samstag, 16.30 Uhr)

Waldhof Mannheim - Hannover 96 II (Sonntag, 13.30 Uhr)

FC Ingolstadt - VfL Osnabrück (Sonntag, 16.30 Uhr)

Borussia Dortmund II - Erzgebirge Aue (Sonntag, 19.30 Uhr)

16. Spieltag (29. November bis 1. Dezember):

Arminia Bielefeld - FC Ingolstadt (Freitag, 19 Uhr)

Energie Cottbus - SpVgg Unterhaching

SV Sandhausen - Dynamo Dresden

Hannover 96 II - Borussia Dortmund II

Erzgebirge Aue - SC Verl

1860 München - Hansa Rostock (alle Samstag, 14 Uhr)

VfB Stuttgart II - Waldhof Mannheim (Samstag, 16.30 Uhr)

VfL Osnabrück - Alemannia Aachen (Sonntag, 13.30 Uhr)

1. FC Saarbrücken - Rot-Weiss Essen (Sonntag, 16.30 Uhr)

Wehen Wiesbaden - Viktoria Köln (Sonntag, 19.30 Uhr)