Die 3. Liga pausiert an diesem Wochenende. Einige Teams waren am Freitag aber im Einsatz - der SV Waldhof Mannheim blamierte sich beispielsweise im Landespokal.

Schlechter Tag für einige Drittligisten, im Falle des SV Waldhof Mannheim sogar ein rabenschwarzer Tag.

Denn die Buwe erlebten am Freitagabend im Landespokal (bfv-rothaus-Pokal) eine absolute Blamage. Nach dem historischen Fehlstart in der 3. Liga, mit nur einem Punkt aus vier Spielen, musste sich das Team von Marco Antwerpen dem siebtklassigen VfR Gommersdorf mit 0:1 geschlagen geben.

Der SV Waldhof Mannheim war gegen den Landesligisten zwar von Beginn an die bessere Mannschaft, wusste seine Chancen aber nicht zu nutzen. Ganz anders der VfR Gommersdorf, der in Person von Jan Reuther nach knapp einer Stunde mit einem traumhaften Abschluss in den Winkel überraschend in Führung ging.

Die Mannheimer hatten auch in der Folge vielversprechende Gelegenheiten, ohne Erfolg. Kelvin Arase brachte den Ball zwar in der Nachspielzeit im Tor unter, der Treffer wurde wegen einer Abseitssituation allerdings nicht gegeben. Die Kurpfälzer scheiden somit zum dritten Mal in Folge bereits im Viertelfinale aus dem Landespokal aus. Die Krise in Mannheim spitzt sich also zu.

3. Liga: Viktoria Köln bangt um Lofolomo

Weitaus weniger dramatisch waren die enttäuschenden Resultate von Viktoria Köln und dem SV Wehen Wiesbaden. Beide Drittligisten mussten sich lediglich in Testspielen geschlagen geben.

Die Viktoria unterlag dabei West-Regionalligist SV Rödinghausen mit 1:3. Der Tabellenzweite der 3. Ligaa hatte jedoch schon am Donnerstag an einem Turnier teilgenommen und somit schwere Beine. Für die Viktoria hatte Sidny Lopes Cabral zum zwischenzeitlichen 1:1 getroffen. Folgenschwer könnte der Test nur aus personeller Sicht sein - Enrique Lofolomo verletzte sich an der Schulter.

Wehen Wiesbaden verlor sogar noch deutlicher - spielte allerdings gegen einen Zweitligisten und setzte weitestgehend auf Spieler, die in dieser Saison bislang wenig zum Einsatz kamen. Gegen den Aufsteiger SV Elversberg stand es am Ende 1:5.

Lukas Petkov (13.), Filimon Gerezgiher (15.) und zweimal Muhammed Damar (23., 39.) sorgten bereits zur Halbzeit für klare Verhältnisse (4:0). Nach der Pause erzielte Moritz Flotho den Anschluss (78.), ehe Noah Brdar per Eigentor (84.) den alten Rückstand wieder herstellte.