Die Fans von Rot-Weiss Essen können ihr Team in nächster Zeit wiederholt im Free-TV sehen. Kein anderer Drittligist wurde bisher häufiger gezeigt.

Was TV-Übertragungen betrifft, kommen die Fans von Rot-Weiss Essen in der noch jungen Drittliga-Saison voll auf ihre Kosten. An zwei von vier Spieltagen konnten auch diejenigen zuschauen, die kein Abonnement bei MagentaSport besitzen. Sowohl der Auftakt gegen Alemannia Aachen als auch das Heimspiel gegen Arminia Bielefeld wurden im Öffentlich-Rechtlichen übertragen.

Und nach der Länderspielpause geht es ähnlich weiter. Sowohl am sechsten als auch am siebten Spieltag zeigt der WDR die Auftritte von RWE. So wird zunächst das Essener Gastspiel beim FC Ingolstadt am 21. September (14 Uhr) vom WDR und BR übertragen. Eine Woche darauf läuft dann das Auswärtsspiel bei Waldhof Mannheim (28. September) im WDR und SWR.

Damit wird RWE mit vier Übertragungen am Ende des Septembers an der Spitze der Free-TV-Tabelle thronen - gemeinsam mit dem FC Ingolstadt. In der vergangenen Saison schaffte es Rot-Weiss hingegen nur selten ins Sendeprogramm der Öffentlich-Rechtlichen.





Die Rechte an allen Drittliga-Partien liegen beim kostenpflichtigen Telekom-Portal MagentaSport. Im Free-TV kommen dank einer Sublizenz in dieser Spielzeit insgesamt 68 Begegnungen. Pro Spieltag sind es maximal zwei, und es handelt sich immer um Spiele, die samstags um 14 Uhr angepfiffen werden. Alternativ können alle Drittliga-Duelle im Liveticker von RevierSport verfolgt werden.

Bevor Rot-Weiss Essen aber vor den Kameras der Öffentlich-Rechtlichen aufläuft, stehen zwei weitere Spieltermine an: das Heimspiel gegen Wehen Wiesbaden am fünften Spieltag (14. September, 14 Uhr). Und zuvor die Pflichtaufgabe im Niederrheinpokal gegen den Oberligisten Mülheimer FC am Sonntag (15 Uhr).

Trainer Christoph Dabrowski warnte im Vorfeld bereits vor dem Außenseiter: "Grundsätzlich haben wir vor jedem Gegner Respekt. Das gehört sich einfach. Ein Oberligist ist aber immer gefährlich."

Die Übersicht der Free-TV-Spiele im September

5. Spieltag, 14. September

Hansa Rostock - Waldhof Mannheim (NDR)

1860 München - Dynamo Dresden (BR, MDR)

6. Spieltag, 21. September

Dynamo Dresden - Hansa Rostock (MDR, NDR)

FC Ingolstadt - Rot-Weiss Essen (BR, WDR)

7. Spieltag, 28. September

Waldhof Mannheim - Rot-Weiss Essen (SWR, WDR)

Viktoria Köln - Erzgebirge Aue (MDR)