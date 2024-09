Auch der letzte Abgang von Borussia Dortmund II hat nun einen neuen Verein gefunden. Er wechselt in die Regionalliga Nordost.

Es dauerte, bis Ted Tattermusch nach seinem Abschied aus der U23 von Borussia Dortmund einen neuen Verein gefunden hat. Doch an diesem Dienstag war es so weit: Nach drei Jahren im Drittliga-Team des BVB zieht es den 23-Jährigen in die Regionalliga Nordost - und zwar zum Spitzenreiter.

Tattermusch wechselt zu Carl Zeiss Jena, das gaben die Thüringer bekannt. Mit der Verpflichtung reagiert der Verein auf die Verletzung von Cemal Sezer, der über mehrere Monate ausfallen wird. Tattermusch unterzeichnet einen Vertrag bis zum Ende dieser Saison.

Womöglich feiert er dann den Drittliga-Aufstieg mit dem FCC. Für seriöse Prognosen ist es natürlich noch zu früh. Doch nach fünf Siegen aus fünf Spielen schwimmt der Klub nach den ersten Saisonwochen auf einer Euphoriewelle und steht mit einem Punkt Vorsprung an der Tabellenspitze.

Und nun kann sich der Klub auf einen Neuzugang mit 96 Drittliga-Einsätzen im Lebenslauf freuen. Die ersten davon sammelte Tattermusch bei seinem Heimatklub SV Meppen, den Großteil dann im BVB-Trikot. 82 Partien bestritt er für die Dortmunder, zwei Tore und fünf Vorlagen gelangen dem 1,94 Meter großen Angreifer, der nicht nur in der Spitze, sondern auch als Rechtsverteidiger agierte.

"Vor dem Hintergrund unserer extrem angespannten Personalsituation, die sich mit der Verletzung von Cemal Sezer noch zusätzlich verschärft hat, gab es einfach die Notwendigkeit, nochmals auf dem Transfermarkt aktiv zu werden", sagt Jena-Sportdirektor Stefan Böger. "Wir haben uns mit Ted Tattermusch bewusst für einen jungen Spieler entschieden, der auf der einen Seite schon einige Erfahrungen sammeln und auf der anderen Seite noch genügend Entwicklungspotenzial hat."

Damit ist auch der letzte U23-Abgang des BVB auf der Klubsuche fündig geworden. Antonios Papadopoulos (FC Lugano), Samuel Bamba (VfL Bochum), Falko Michel (1. FC Magdeburg), Lion Semic (VfL Osnabrück), Mario Suver (NK Rudes), Bjarne Pudel (Aalborg BK), Dennis Lütke-Frie (Werder Bremen II), Marian Kirsch (Preußen Münster), Jonah Husseck (RW Oberhausen), Antonis Aidonis (Sonnenhof-Großaspach), Abdoulaya Kamara (FC Portsmouth), Franz Pfanne (Hansa Rostock), Noa-Gabriel Simic (Unterhaching), Guille Bueno (Darmstadt/Leihe) und Jermain Nischalke (FC Homburg) unterzeichneten zuvor bereits neue Verträge.