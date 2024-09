Arminia Bielefeld verliert einen verheißungsvollen Nachwuchsspieler. Er hatte den Weg zur U17-Meisterschaft 2023 geebnet und bleibt in der Region.

Spätestens mit dem überraschenden Gewinn der U17-Meisterschaft mit Arminia Bielefeld 2023 spielte sich Henrik Koch in den Kreis der Top-Talente in Deutschland.

Ein Jahr und einige Monate später verlässt der 18-Jährige den Drittligisten. Koch wechselt zum SC Paderborn, das machten die beiden Klubs am Dienstag offiziell. Der Angreifer soll in Paderborn in der U19 und in der U23 in der Regionalliga West Spielpraxis sammeln und so allmählich ans Profiteam herangeführt werden.

Der deutsche U18-Nationalspieler hatte seit 2015 die Nachwuchsteams in Bielefeld durchlaufen. Nun dürfte er seinem bisherigen Verein noch eine Ablösesumme einbringen.

"Nach intensiven Gesprächen in den vergangenen Wochen sind wir gemeinsam zu der Entscheidung gekommen, dass der Wechsel in der aktuellen Situation für Henrik genau richtig ist. Er ist ein talentierter Spieler, der in seinen jungen Jahren unbedingt Spielpraxis benötigt", erklären Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel und Cheftrainer Mitch Kniat.

Koch kann sogar bereits Drittliga-Erfahrung vorweisen. Sieben Kurzeinsätze absolvierte er in der zurückliegenden Saison. Zuvor wurde er in der Relegation vor dem Abstieg in die 3. Liga eingewechselt und avancierte mit 16 Jahren zum jüngsten Spieler der Vereinsgeschichte. Zudem ist Koch der jüngste Torschütze in der Arminia-Historie. Denn er traf vergangene Saison im Westfalenpokal.

Die Profispiele hatte sich Koch mit herausragenden Leistungen in der U17 verdient. In der Saison 2022/23 gelangen ihm 17 Tore und 12 Vorlagen in 14 Einsätzen. Damit ließ Bielefeld Topklubs wie BVB und Schalke hinter sich und zog in die Endrunde um die Meisterschaft ein.

Henrik Koch schießt Bielefeld zur U17-Meisterschaft

Dort gelang der ganz große Coup, die Ostwestfalen holten den Titel - auch dank Koch, der im Finale gegen den VfL Wolfsburg den entscheidenden Treffer erzielte.

"Ich behalte viele bleibende Erinnerungen und bin allen Verantwortlichen, Trainern und insbesondere den Fans dankbar, die mich während dieser Zeit begleitet haben", erklärt der Youngster zum Abschied. "Jetzt eröffnet sich eine neue Gelegenheit, die für meine persönliche Entwicklung wichtig ist und die ich nutzen möchte."