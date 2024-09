Rot-Weiss Essen geht auf einer Position verändert in die Partie in Unterhaching. Kelsey Meisel sitzt zunächst auf der Bank.

Rot-Weiss Essen tritt in der 3. Liga am Sonntag (16:30 Uhr) bei der SpVgg Unterhaching an. Und hier hat RWE noch eine Rechnung offen. Im letzten Jahr gab es ein schlimmes 0:4.

In diesem Jahr will die Mannschaft von RWE-Trainer Christoph Dabrowski einiges besser machen. Dabei muss er in Unterhaching auf Tom Moustier (Reha), Robbie D'Haese (Trainingsrückstand), Moussa Doumbouya (Reha nach Leisten-Operation), Manuel Wintzheimer (Adduktorenverletzung) und Ekin Celebi (Verletzung am Hüftbeuger) verzichten.

Den Gastgebern fehlen mit dem gelb-rot gesperrten Manuel Stiefler, Timon Obermeier, Florian Schmid und Boipelo Mashigo vier Akteure.

Im Vergleich zum 0:0 gegen Arminia Bielefeld ändert Dabrowskis seine Startelf auf einer Position. Für Ekin Celebi, der sich erneut verletzt hat, rutscht Lucas Brumme in die erste Elf, nachdem er vor einer Woche gegen Arminia Bielefeld noch kurzfristig passen musste. Bedeutet auch: Kelsey Meisel, der unter der Woche vom FC Schalke II verpflichtet wurde, nimmt zunächst auf der Bank Platz.

Das sagte RWE-Coach Christoph Dabrowski vor dem Spiel: "Unterhaching ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die einen großen Umbruch hatte und mit den U23-Teams die jüngste Mannschaft der Liga besitzt. Sie haben eine klare DNA. Beim 0:3 gegen Dortmund kassieren sie das 0:1 erst in der 86. Minute. Gegen Ingolstadt, ein erfahrenes Team mit Ambitionen, gewinnt Haching. In Osnabrück haben sie geführt, dann einen Platzverweis kassiert und verloren. Dementsprechend wartet eine Mannschaft auf uns, die in ihrem Stadion Vollgas geben wird. Wir müssen dagegenhalten. Mit Einstellung und der nötigen Konsequenz. Das habe ich der Mannschaft in dieser Woche auch mit auf dem Weg gegeben."

So spielt Unterhaching: Heide - Schwabl, Hoops, Knipping, Ortel - Skarlatidis, S. Maier, Lamby, Waidner - Kügel, Ihorst

So spielt RWE: Golz - Alonso, Schultz, Kraulich, Brumme - Müsel, Kaparos - Eitschberger, Arslan, Safi - Vonic

Schiedsrichter: Timon Schulz