Alemannia Aachen hofft gegen Erzgebirge Aue auf den zweiten Dreier in der 3. Liga. Unter der Woche ließ Heiner Backhaus seine Mannschaft eine Klausur schreiben.

Alemannia Aachen startete mit einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage in die Drittliga-Saison. Vier Punkte aus drei Spielen sind eine ordentliche Ausbeute für einen Aufsteiger, dazu kommt noch das bittere Ausscheiden im DFB-Pokal gegen den Bundesligisten Holstein Kiel (2:3).

Der einzige Saisonsieg gelang bislang am ersten Spieltag an einer ausverkauften Hafenstraße: Da wurde Rot-Weiss Essen mit 2:1 bezwungen. Nun wird es Zeit für den ersten Dreier am heimischen Tivoli - zumindest wenn es nach Trainer Heiner Backhaus geht. Schließlich kann sich der Traditionsklub am Samstag (31. August, 14 Uhr) mal wieder auf eine großartige Kulisse freuen.

Beim Heimspiel gegen den Spitzenreiter Erzgebirge Aue werden 23.000 Fans erwartet. Über 21.000 Karten sind für das Heimspiel im Vorverkauf abgesetzt worden, aus Aue nehmen rund 600 Anhänger den weiten Weg in den Westen auf sich.

In der Vorbereitung auf das Duell gegen Aue, die mit drei Siegen einen perfekten Start erwischten und erst ein Gegentor kassierten, griff der Aufstiegscoach zu einer ungewöhnlichen Maßnahme: Backhaus ließ seine Mannschaft unter der Woche eine Klausur schreiben. Neun Fragen musste jeder Spieler beantworten.

"Es ging darum, inwieweit die Spieler in der Lage sind zu verstehen, was wir auf jeder Position abverlangen. Die Fragen waren völlig inhaltlich. Beispielsweise: 'Was passiert bei bestimmten Aktionen?', 'Wo muss ich stehen?' oder 'Was sind die Prinzipien?'. Diese Fragen haben wir ausgewertet und jetzt ein wunderbar klares Bild darüber, wo jeder steht. Jetzt können wir individualisieren und jeden da abholen, wo er ist. Das war durchaus positiv, die Jungs sind lernwillig", freute sich Backhaus.