Der 1. FC Saarbrücken hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Aus dem Ausland kommt ein Innenverteidiger - mit einem Meistertitel im Gepäck.

Joel Bichsel tauscht das Trikot des Schweizer Meisters BSC Young Boys Bern gegen den Dress des 1. FC Saarbrücken. Der 1,94 Meter große Innenverteidiger soll den Saarländern sofort weiterhelfen, wie der Klub mitteilte.

"Joel Bichsel passt in unser Anforderungsprofil", betonte Jürgen Luginger, Sportdirektor des 1. FC Saarbrücken. "Er hat in Freiburg bereits Erfahrungen in der Dritten Liga sammeln können. Wir sind überzeugt, dass er unsere Mannschaft bereichern wird."

In der vergangenen Saison spielte Bichsel nämlich bereits drittklassig. Auf Leihbasis lief er für den späteren Absteiger SC Freiburg II auf, war dort sofort gesetzt. In 34 Spielen gelangen ihm ein Tor und eine Vorlage. Weil er pro forma aber Spieler der Young Boys aus Bern war, hat er den Schweizer Meistertitel in seiner Vita stehen.

In der laufenden Saison kam der 21-Jährige bereits einmal für die U21 der Berner zum Einsatz - wobei er ebenfalls traf. Für die erste Mannschaft der Young Boys geht es derweil um die Champions League. Im Hinspiel haben die Berner Galatasaray Istanbul mit 3:2 niedergerungen, sodass ein Unentschieden im Play-off-Rückspiel für die Qualifikation reichen würde.

Für Bichsel ist das alles aber kein Thema mehr. "Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung beim 1. FC Saarbrücken. Es erfüllt mich mit Stolz, für diesen Traditionsverein und seine großartigen Fans spielen zu dürfen. Ich werde mein Bestes geben, um gemeinsam mit dem Team erfolgreich zu sein."

Bichsel zählte seit dem vergangenen Sommer zum Profikader der Berner, kam aber wenn für die U21 zum Einsatz. Seine Leihe nach Freiburg schaffte in Sachen Spielpraxis deutlich Abhilfe - und rief den 1. FC Saarbrücken auf den Plan.

Für Bichsel steht gleich mal ein brisantes Nachbarschaftsduell auf dem Programm. Am Samstag, 31. August, 14 Uhr, reisen die Saarländer zu Waldhof Mannheim. Ein regionales Duell, bei dem beide Teams ihre Fehlstarts korrigieren wollen.