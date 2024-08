Rot-Weiss Essen sucht noch einen Offensivspieler. Ein Name will dabei aus der Gerüchteküche einfach nicht verschwinden.

Am Freitag endet das Sommer-Transferfenster. Bis dahin möchte Drittligist Rot-Weiss Essen noch einen weiteren Mann für die Offensive präsentieren.

Das bestätigte RWE-Boss Marc-Nicolai Pfeifer im Rahmen des 0:0 gegen Arminia Bielefeld bei "MagentaSport". Er sagte: "Wir haben auch zum Ende des Transferfensters den Fokus darauf gesetzt, uns in der Offensive zu verstärken und haben mit Ahmet Arslan auch einen wichtigen Faktor dazubekommen. Ich darf auch verraten, dass wir noch vorhaben, in der Offensive einen weiteren Spieler dazuzunehmen.“

Was nötig erscheint: Denn in den bisherigen vier Pflichtpartien wurde klar, dass es vorne noch Optimierungsbedarf gibt. Ein Tor und wenig gelungene Angriffs-Aktionen gegen Aachen, drei Treffer in Hannover, keiner gegen Bielefeld. Die 90 Minuten gegen RB Leipzig sollte man rausnehmen als Bewertung der Offensive.

Stellt sich die Frage: Wen holen die Essener denn nun für die offensiven Flügel? Joseph Boyamba von der SV Elversberg ist ein Akteur, mit dem sich die RWE-Verantwortlichen beschäftigen. Und auch ein Gerücht will einfach nicht verstummen.

So soll RWE weiter an einer Rückkehr von Marvin Obuz basteln, der als Leihspieler des 1. FC Köln in der letzten Spielzeit richtig aufdrehte bei RWE. Nun ist er wieder beim FC und nach einem Muskelbündelriss fit. Doch nach RS-Infos ist an dem Gerücht nichts dran - Obuz wird nicht der Spieler sein, der Essen helfen soll, mehr Durchschlagskraft zu bekommen.

Dabei könnte es sein, dass Obuz noch versucht, den Klub zu wechseln. Denn beim 1. FC Köln scheint er derzeit schlechte Karten zu besitzen. Auch beim 5:0 gegen Eintracht Braunschweig wurde er nicht eingesetzt.

Selbst als das Spiel beim Stand von 3:0 oder 4:0 entschieden war, bekamen die Etablierten wie Sargis Adamyan oder Steffen Tigges, die so selten überzeugen konnten, den Vorzug. Obuz blieb auf der Bank und sammelte erneut keine Minuten. Bisher kam er nur auf drei Minuten, nachdem er im ersten Spiel gegen den HSV kurz vor dem Ende eingewechselt wurde.

Und die Aussichten werden nicht besser, wenn Florian Kainz in Kürze wieder fit ist und Obuz im Ranking noch einen Platz nach hinten fällt.