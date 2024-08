Die U23 von Borussia Dortmund hat ihren 16. Abgang zu verzeichnen. Der spanische Linksverteidiger Guille Bueno wird zu einem Zweitligisten ausgeliehen.

Guille Bueno kann sich ab sofort in der 2. Bundesliga beweisen. Am Donnerstag bestätigte Borussia Dortmund die einjährige Leihe des 21 Jahre alten Linksverteidigers, der ausschließlich für die U23 des BVB zum Einsatz kam, zum Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt 98.

2021 wechselte der Spanier von Deportivo La Coruna nach Dortmund und absolvierte seitdem 64 Partien für die Reserve. Im Profikader stand der 1,76 Meter große Verteidiger in der Bundesliga und der Champions League jeweils einmal, ohne jedoch eingesetzt zu werden.

"Wir sind happy, dass wir unsere letzte offene Planstelle mit einem hochveranlagten Spieler schließen konnten. Wir haben immer kommuniziert, dass wir auf der linken Schiene noch aktiv werden wollen. Wir sind der Überzeugung, in Guille den für uns passenden Spieler gefunden zu haben", sagte Darmstadts Sportdirektor Paul Fernie über seine neueste Verstärkung.

Guille Bueno, dessen Zwillingsbruder Hugo in den Niederlanden bei Feyenoord Rotterdam spielt, ergänzte: "Ich hatte einen sehr guten Austausch mit den Verantwortlichen, der mich in meiner Entscheidung bestärkt hat. Jetzt freue ich mich auf die Möglichkeit, mit Darmstadt in der 2. Liga spielen zu dürfen."

Bueno ist damit der 16. Abgang von BVB II. Demgegenüber stehen beim Team von Trainer Jan Zimmermann 12 Neuzugänge zu Buche.

Zugänge des BVB II: Danylo Krevsun, Filippo Mane, Leonardo Posadas (alle eigene U19), Baran Mogultay (MSV Duisburg), David Lelle (Holstein Kiel), Ben Hüning (SC Wiedenbrück), Yannik Lührs (Hannover 96), Felix Paschke (Hamburger SV), Niklas Jessen (FC St. Pauli II), Babis Drakas (VfB Stuttgart), Jordi Paulina (USV Hercules), Antonio Foti (Eintracht Frankfurt).

Abgänge des BVB II: Antonios Papadopoulos (FC Lugano), Samuel Bamba (VfL Bochum), Falko Michel (1. FC Magdeburg), Lion Semic (VfL Osnabrück), Dennis Lütke-Frie (Werder Bremen II), Marian Kirsch (Preußen Münster), Jonah Husseck (Rot-Weiß Oberhausen), Franz Pfanne (Hansa Rostock), Noa-Gabriel Simic (Unterhaching), Antonis Aidonis (Sonnenhof-Großaspach), Mario Suver (NK Rudes), Bjarne Pudel (Aalborg BK), Ted Tattermusch (Ziel unbekannt), Jermain Nischalke (nach Leihe zurück zum 1. FC Nürnberg), Abdoulaye Kamara (FC Portsmouth), Guille Bueno (Leihe, SV Darmstadt 98)