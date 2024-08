Am 2. Spieltag platzten einige Drittliga-Stadien aus allen Nähten. Am 3. Spieltag ist eine Wiederholung der Rekordzahlen unwahrscheinlich

Schon am 2. Spieltag hat die 3. Liga gehalten, was sie versprochen hat. Denn es kamen so viele Besucher zu den zehn Partien wie nie zuvor. Und das, obwohl die U23-Teams aus Hannover und Stuttgart auch Heimrecht hatten.

Ganz vorne wie im letzten Jahr: Dynamo Dresden, das Heimspiel gegen Energie Cottbus war mit über 30.000 Besuchern ausverkauft. Auch Alemannia Aachen freute sich über einen fast vollen Tivoli - 23.100 Zuschauer kamen gegen Verl. Fünfstellige Kulissen gab es auch in Bielefeld, Osnabrück, Saarbrücken und Mannheim.

134.170 Zuschauer waren in der Summe in den Drittliga-Stadien. Der alte Rekord lag bei 122.570 Zuschauern, die am 38. Spieltag der Spielzeit 2015/2016 erfasst wurden, das berichtet der DFB.

Die Zuschauerübersicht der 3. Liga (2. Spieltag) in der Übersicht

Dynamo Dresden - Energie Cottbus 30.795

Alemannia Aachen - SC Verl 23.100

Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund II 19.914

VfL Osnabrück - Erzgebirge Aue 13.517

1. FC Saarbrücken - SV Sandhausen 12.749

Waldhof Mannheim - Viktoria Köln 10.729

SpVgg Unterhaching - FC Ingolstadt 04 7566

VfB Stuttgart II - TSV 1860 München 6200

SV Wehen Wiesbaden - Hansa Rostock 5200

Hannover 96 II - Rot-Weiss Essen 4400

Sperren am 3. Spieltag

Nach ihren Roten Karten stehen die Sperren gegen Baran Mogultay (Borussia Dortmund II) und Charlison Benchop (Alemannia Aachen) fest. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Mogultay im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der 3. Liga belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Mogultay war in der Nachspielzeit des Drittligaspiels bei Arminia Bielefeld am 10. August 2024 von Schiedsrichter Cristian Ballweg des Feldes verwiesen worden. Der Spieler beziehungsweise sein Verein hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig.

Benschop flog nach einem rüden Foulspiel gegen Verl vom Feld, er wurde für drei Meisterschaftspartien gesperrt.