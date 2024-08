Kaan Inanoglu war einer der wenigen Lichtblicke im vergangenen Jahr beim MSV Duisburg. Doch er entschied sich gegen einen Verbleib. So liefen für ihn die ersten Spiele in der Regionalliga Südwest.

Beim MSV Duisburg war er kurzzeitig so etwas wie eine Option auf eine gute Zukunft. Als Kaan Inanoglu im vergangenen Sommer von den Boston Bolts aus den USA nach Duisburg wechselte, eroberte der in Dallas geborene Mittelstürmer mit amerikanischem und türkischen Pass sofort die Herzen der Zebras.

15 Tore in 13 Spielen erzielte der Neffe des ehemaligen MSV-Profis Sercan Güvenisik in der letzten Saison für die U19 der Zebras. Schnell wurden Rufe laut, den großgewachsenen Inanoglu auch in der 3. Liga einzusetzen. Lange wehrte sich der damalige Trainer Boris Schommers dagegen. Erst Ende Januar beim 2:2 gegen den späteren Aufsteiger SSV Ulm brachte ihn Schommers in der Schlussphase zum ersten Mal.

Insgesamt machte Inanoglu in der Rückrunde sechs Spiele für den MSV, konnte aber dabei keinen Treffer erzielen und den taumelnden Verein auch nicht vor dem bitteren Gang in die Regionalliga bewahren.

Bei der Mission Wiederaufstieg des MSV hätte der am Freitag 19 Jahre alt gewordene Nachwuchsspieler durchaus eine gewichtige Rolle spielen können. Aber Inanoglu entschied sich für die U21 von Eintracht Frankfurt.

Ex-MSV-Talent Inanoglu trifft bei Debüt

Scheinbar war die Verlockung auf eine mögliche Perspektive bei den Profis doch zu groß. "Wir trauen ihm zu, die nächsten Schritte machen zu können und freuen uns, dass er künftig den Adler auf der Brust trägt", freute sich Nino Berndroth, Frankfurts Leiter Nachwuchs-Kaderplanung von der U17 bis zur U21, über die Verpflichtung Inanoglus.

Aber wie verlief die Entwicklung seitdem? Inanoglu, der während seiner Zeit in Meiderich zum türkischen U19-Nationalspieler aufstieg und in der letzten Saison auch sieben Spiele für die Türkei in dieser Altersklasse absolviert hat, stand nicht im Kader der U19-Europameisterschaft im Sommer in Irland.

Besser lief es in der Regionalliga Südwest. In seiner neuen sportlichen Heimat hat Inanoglu sofort im ersten Saisonspiel für die Eintracht gegen Kickers Stuttgart getroffen. An der 1:2-Niederlage konnte das aber nichts ändern. Auch in den folgenden zwei Spielen, in denen Frankfurt einen Punkt holte, stand er - allerdings ohne Torerfolg - in der Startelf.

Der MSV Duisburg wird es verschmerzen können und ist auch ohne seine ehemalige Torhoffnung erfolgreich in die Saison gestartet. Nach drei Spieltagen stehen vor dem Spiel am Freitagabend gegen Eintracht Hohkeppel 8:0 Tore und neun Punkte auf dem Konto. Das bedeutet die Tabellenührung.