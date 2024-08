Die 3. Liga hat schon begonnen und Hansa Rostock justiert weiter am Kader nach. Nach Stürmer Albin Berisha ist jetzt auch ein neuer Rechtsverteidiger da.

Jan Mejdr kehrt seinem bisherigen Klub Sparta Prag den Rücken und wechselt aus Tschechien zu Drittligist FC Hansa Rostock. Es ist der nächste Zugang für die Kogge binnen weniger Stunden, nachdem zuvor schon Albin Berisha für das Sturmzentrum gekommen war.

"Für mich ist es mit jetzt 29 Jahren die erste Station im Ausland. Als ich erfahren habe, dass sich Hansa für mich interessiert, wollte ich diese Chance bei einem ambitionierten Club im Ausland spielen zu können, natürlich nutzen. Ich weiß, dass Hansa ein sehr großer Verein in Norddeutschland ist und dass die Fans hier total hinter dem Verein stehen. Ich habe das erste Saisonspiel gegen Stuttgart gesehen und die Atmosphäre und die Fans waren fantastisch. Das hat mir bei meiner Entscheidung sehr geholfen", erklärte der Tscheche seine Beweggründe.

Seine zurückliegende Zeit bei Sparta Prag war erfolgreich. In zwei Jahren beim tschechischen Rekordmeister holte Mejdr auch gleich zweimal den Titel, in der vergangenen Saison sogar das Double. International kam er zweimal in der Champions League Qualifikation und zweimal in der Europa Conference League Qualifikation zum Einsatz.

"Mit seiner Dynamik, Schnelligkeit und Erfahrung passt Jan sehr gut in unser Team. Er wird als Schienenspieler auf der rechten Seite für einen gesunden Konkurrenzkampf sorgen, der uns als Mannschaft voranbringen wird. Er ist ein robuster und dennoch schneller Spieler, der die Tiefe sucht und auch Flanken schlagen kann. Darüber hinaus verfügt Jan über ein gutes Kopfballspiel, das uns sowohl in der Defensive als auch in der Offensive weiterhelfen wird", sagte Amir Shapourzadeh, Direktor Profifußball bei den Rostockern.

Hansa Rostock muss als Nächstes am Sonntag, 18. August, 15:30 Uhr, im DFB-Pokal gegen Hertha BSC ran. Vielleicht dann ja schon mit dem neuen Stürmer Albin Berisha und dem neuen Rechtsverteidiger Jan Mejdr im Kader.