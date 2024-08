Charlison Benschop wurde nach seiner Roten Karte beim 1:1 (0:1) gegen den SC Verl vom DFB-Sportgericht gesperrt. Im DFB-Pokal darf der 34-Jährige dennoch mitwirken.

Beim 1:1 (0:1) von Alemannia Aachen gegen den SC Verl am 2. Spieltag in der 3. Liga stand Aachen-Stürmer Charlison Benschop gerade mal elf Minuten auf dem Platz, als er am Strafraum Verls Rechtsverteidiger Max Scholze von hinten aufs Sprunggelenk trat. Die Leihgabe des FC Bayern München musste nach dem Foul ausgewechselt werden.

Schiedsrichter Felix Bickel zeigte Benschop folgerichtig die Rote Karte. Nun gab das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) das Strafmaß bekannt. Der 34-Jährige wird wegen eines rohen Spiels mit einer Sperre von drei Meisterschaftsspielen der 3. Liga belegt.

Damit wird Benschop der Alemannia in den Partien gegen Energie Cottbus, Erzgebirge Aue und Viktoria Köln fehlen und kehrt erst am 6. Spieltag zurück. Gegen Borussia Dortmund II am 22. September wird der 34-Jährige dann wieder mitwirken können.

Alemannia-Trainer Heiner Backhaus ahnte wohl bereits, was auf seinen Schützling zukommen sollte, als er die Szene kurz nach dem Spiel erstmals zu Gesicht bekam. "Oh, auweia. Gute Besserung an den Jungen erstmal. Zu wild, zu heiß vielleicht im ersten Spiel hier am Tivoli. Kann man pfeifen. Das haben wir aber auch gar nicht zum Thema gemacht", meinte Backhaus im Interview mit Magenta.

Benschop trotz Sperre im DFB-Pokal spielberechtigt

In der ersten Runde des DFB-Pokals am Samstag (17. August, 18 Uhr) gegen Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel darf Benschop allerdings dabei sein, da die Sperre lediglich für den Ligabetrieb gilt.

Die Kaiserstädter gehen nach dem Prestigesieg bei Rot-Weiss Essen (2:1) und dem in Unterzahl erkämpften 1:1 gegen den SC Verl mit mächtig Rückenwind in das Heimspiel gegen den Bundesligisten.

Von den Gästen kann man das nicht behaupten. In der Vorbereitung haben die Störche satte vier Niederlagen in Serie kassiert: 0:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern, 0:1 gegen Borussia Mönchengladbach, 0:2 gegen den 1. FSV Mainz 05, 2:3 gegen AS St. Etienne. Dazu fallen mit Steven Skrzybski und Colin Kleine-Bekel zwei wichtige Spieler aus.