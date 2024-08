Rot-Weiss Essen hat nach dem Fehlstart gegen Aachen eine Reaktion gezeigt. In unserem RWE-Talk "Vonne Hafenstraße - Inside RWE" sprechen wir über den 3:1-Sieg und blicken auf den DFB-Pokal.

Aufatmen bei Rot-Weiss Essen: Nach dem 1:2 zum Auftakt an der heimischen Hafenstraße gegen Alemannia Aachen zeigte RWE eine Reaktion. Bei der U23-Mannschaft von Hannover 96 siegte Rot-Weiss mit 3:1.

Zumindest ergebnistechnisch war dies eine Reaktion auf das 1:2 gegen Aachen. Denn spielerisch hat RWE noch viel Luft nach oben. Das weiß auch Trainer Christoph Dabrowski.

Hannovers Reserve war RWE eigentlich in allen Belangen - zumindest, was die Statistiken belangt, überlegen. Auch fußballerisch wussten die 96er zu gefallen. Aber Essen machte die Tore. Dabei hatte Hannover mehr als 20 Torschüsse auf das Gehäuse von Jakob Golz abgegeben.

Die Essener Defensive wirkte selten sattelfest und konnte sich bei Golz sowie dem Chancenwucher der Hannoveraner bedanken, dass es am Ende ein positives Ergebnis gab. Dabei hatte Trainer Dabrowski der Mannschaft bei der Taktik für das Hannover-Spiel noch ein Mitspracherecht gegeben.

"Ich habe gehört, dass Dabrowski die Mannschaft gefragt hat, ob sie mit einer Dreier- oder Viererkette spielen will? Das Team entschied sich für eine Viererkette, in der sich die Jungs einfach wohler fühlen", sagt Ralf Wilhelm.

Krystian Wozniak ergänzt: "Das ist auch eine Stärke von Dabrowski. Er nimmt die Mannschaft mit und hört sich die Meinung der Spieler an - und noch mehr: er hört sogar auf die Meinung der Mannschaft. Er könnte ja auch stur sein und sein Ding durchsetzen, den Spielern einfach etwas aufsetzen. Das tut er aber nicht. Er nimmt alle mit und das spiegelt sich auch im Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft wider: RWE ist auf und neben dem Platz eine echte Einheit. Das ist Dabrowskis Verdienst."

Zweites Spiel, erster Sieg! Rot-Weiss Essen hat bei Hannover 96 II mit 3:1 gewonnen. Dabrowskis Matchplan ist vollends aufgegangen. Bei der taktischen Ausrichtung hatte auch die Mannschaft ein Mitspracherecht.

Am Samstag, 17. August (15.30 Uhr, RevierSport-Liveticker), pausiert die 3. Liga. Der DFB-Pokal steht auf dem Programm: RB Leipzig kommt an die Hafenstraße. Unsere RWE-Experten sehen nur sehr geringe Chancen auf ein RWE-Weiterkommen.



Über all das, was gut und schlecht war, diskutieren wir in der neuen Folge unseres Video- und Podcast-Formats „Vonne Hafenstraße - Inside RWE“ mit Moderatorin Kira Alex, Ralf Wilhelm (RWE-Reporter) und Krystian Wozniak (RevierSport-Redakteur). Viel Spaß.

„Inside RWE“: Jetzt kostenlos abonnieren!

Sie möchten unseren Talk als Video sehen? Sie möchten unterwegs lieber ein Audio hören? Sie haben die Wahl! „Vonne Hafenstraße - Inside RWE“ finden Sie jederzeit auf waz.de - es gibt uns aber auch auf Youtube und allen gängigen Podcastplattformen, zum Beispiel Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Abonnieren Sie jetzt „Vonne Hafenstraße“ auf ihrem liebsten Kanal, um keine Folge zu verpassen.