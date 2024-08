Einer mehr als 80-minütigen Unterzahl zum Trotz hat Alemannia Aachen gegen den SC Verl ein 1:1 (0:1) geholt.

Gerade einmal elf Minuten war das Drittligaspiel zwischen Alemannia Aachen und dem SC Verl alt, da standen schon keine 22 Spieler mehr auf dem Feld. Charlison Benschop trat im Strafraum der Verler Max Scholze von hinten aufs Sprunggelenk. Er stellte sich etwas ungeschickt an, nahm eine Verletzung aber in Kauf und damit ging die Rote Karte in Ordnung. Scholze musste ausgewechselt werden.

Die Alemannia war fortan also in Unterzahl und der SCV wollte das direkt ausnutzen. Yarui Otto etwa scheiterte aber an Aachens Keeper Marcel Johnen (27.). Im Gegenzug kam Lukas Scepanik zum Schuss, verpasste das 1:0 für die Alemannia aber knapp (35.).

Praktisch mit dem Pausenpfiff traf Verl dann zur Führung. Aachen konnte einen Ball nicht aus dem Sechzehner klären. Zunächst landete der Ball bei Lars Lokotsch, der aufs Tor schoss, doch das Leder wurde so unglücklich von einem Verteidiger abgefälscht, dass es direkt vor den Füßen von Michel Stöcker landete. Aus rund acht Metern traf der zum 1:0 für die Gäste ins untere linke Eck (45.).

Kurz nach der Pause dann aber der Ausgleich in Unterzahl für die Alemannia. Anton Heinz hatte zu viel Platz auf der rechten Seite und flankte das Leder an den langen Pfosten. Dort stand Scepanik völlig allein und köpfte den Ball per Bogenlampe ins lange Eck (52.).

Danach war das Spiel völlig offen, es hätte in beide Richtungen kippen können. Tat es aber nicht, sodass sich Alemannia Aachen und der SC Verl 1:1-Remis trennten. Die Alemannia feiert nach dem 2:1-Sieg gegen Rot-Weiss Essen aus der Vorwoche also gleich den nächsten Punktgewinn.

So spielten die Teams

Aachen: 1 Johnen - 15 Hanraths, 13 Rumpf, 4 Meyer - 30 Winter, 18 El-Faouzi, 9 Baxter Bahn, 5 Strujić - 21 Heinz, 35 Benschop, 8 Scepanik. - Trainer: Backhaus

Verl: 1 Schulze - 16 Scholze, 4 Mikic, 2 Gruber, 24 Stöcker - 23 Benger - 5 Baack, 28 Otto - 10 Taz - 13 Lokotsch, 11 Steczyk. - Trainer: Alexander Ende

Tore: 0:1 Stücker (45.), 1:1 Scepanik (52.)

Schiedsrichter: Felix Bickel (Wolfsburg)

Zuschauer: 24.000