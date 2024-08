1. FC Saarbrücken 19:30 SV Sandhausen 10€ Einsatz | 18+ I Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter www.buwei.de

Am Sonntag muss Rot-Weiss Essen zur U23 von Hannover reisen. Für den RWE-Trainer eine Reise in die Vergangenheit, so geht er das Spiel gegen seinen Ex-Verein an.

Nach der Auftaktniederlage in der 3. Liga gegen Alemannia Aachen (1:2) spielt Rot-Weiss Essen am Sonntag beim Aufsteiger Hannover 96 II (13:30 Uhr). Wie gegen Aachen gibt es drei Ausfälle, die RWE-Trainer Christoph Dabrowski kompensieren muss. Robbie D’Haese (Muskelfaserriss), Moussa Doumbouya (Leistenprobleme) und Tom Moustier (Mittelfußbruch) fallen aus. Gespannt war man auf die Aufstellung. Denn sowohl beim System als auch beim Personal waren Änderungen denkbar. Am Ende entscheid sich Dabrowski dafür, die Elf starten zu lassen, die auch gegen Aachen beginnen durfte. Einzige Änderung: RWE füllte den Kader nicht ganz auf, sondern geht das Spiel mit 19 Akteuren an. Nicolai Schulte-Kellinghaus, der gegen Aachen im Kader stand, ist diesmal nicht dabei. Mit Blick auf die 90 Minuten hat er Respekt vor dem Gegner, wie er im Vorfeld mitteilte: "Es ist beeindruckend, wenn eine U23 aus der Regionalliga Nord aufsteigt. Das wird eine Herausforderung, wichtig sind die Basics, darüber hinaus müssen wir auch spielerische Lösungen finden." Um die ersten drei Punkte der Saison dort einzufahren, wo er lange selber gearbeitet hat. Dabrowski: "Ich war lange Zeit dort, fast neun Jahre als Trainer, zudem drei Jahre als Spieler. Ich freue mich sehr auf das Spiel und die Arena. Ich habe in Hannover tolle Menschen kennengelernt, es wird eine Reise in die Vergangenheit." Gespielt wird in der Arena der Hannoveraner. 96-Trainer Daniel Stendel freut sich: "Natürlich ist es etwas Außergewöhnliches, wenn wir die Gelegenheit haben, uns in dieser Liga und in dieser Arena den 96-Fans präsentieren zu können. Wir freuen uns auf den Heimauftakt und hoffen, dass möglichst viele Fans dabei sind." Hannover II und RWE treffen zum ersten Mal überhaupt aufeinander. Noch nie zuvor gab es ein Pflichtspiel zwischen diesen beiden Teams. So spielt RWE: Golz - Rios Alonso, Schultz, Kraulich - Safi, Müsel, Kaparos, Celebi - Arslan, Brumme - Vonic Auf der Essener Bank: Wienand, Kaiser, Kourouma, Swajkowski, Berisha, Voufack, Eisfeld, Wintzheimer Schiedsrichter: Yannick Rupert

