Drittligist Hannover 96 II trifft am Sonntag auf Rot-Weiss Essen. Trainer Daniel Stendel würde sich über zahlreiche Unterstützung der Fans freuen.

Hannover 96 II und Rot-Weiss Essen treffen am Sonntag (11. August, 13.30 Uhr) zum ersten Mal überhaupt aufeinander. Noch nie zuvor gab es ein Pflichtspiel zwischen diesen beiden Teams.

Auch das letzte Duell zwischen den Hannover-Profis und RWE ist schon fast 29 Jahre her: Am 26. August 1995 setzte sich Essen in der ersten DFB-Pokalrunde durch einen Doppelpack von Markus Wuckel mit 2:0 durch.

Im August 2024 gastiert die Elf von Cheftrainer Christoph Dabrowski, der eine "96"-Vergangenheit hat, nun bei der U23 von Hannover.

Es ist die Drittliga-Heimpremiere für den Klub aus Niedersachsen. Umso größer ist die Freude darüber, dass dieses erste Heimspiel in der Heinz von Heiden Arena stattfindet. Coach Daniel Stendel hofft im Stadion der Profis auf Unterstützung für sein junges Team:

"Natürlich ist es etwas Außergewöhnliches, wenn wir die Gelegenheit haben, uns in dieser Liga und in dieser Arena den 96-Fans präsentieren zu können. Wir freuen uns auf den Heimauftakt und hoffen, dass möglichst viele Fans dabei sind."

Parallel zu dieser Partie wird am Sonntag auch das Spiel von Hannovers Profimannschaft bei Preußen Münster angepfiffen. 1350 Fans werden den Zweitligisten an die Hammer Straße begleiten. "Wir drücken den Profis natürlich fest die Daumen, aber meine Jungs freuen sich natürlich über jeden Fan, der uns am Sonntag in der Heinz von Heiden Arena begleitet. Ich denke, das haben sich die Spieler auch durch die Leistungen der letzten Monate erarbeitet und verdient", betont Stendel.

Tickets für das Spiel gegen Rot-Weiss Essen gibt es im Ticket-Onlineshop, Dauerkarteninhaber sowie Mitglieder erhalten 10 Prozent Rabatt. Tickets sind für die Nordkurve (Ober- und Unterrang) und die Westtribüne (Unterrang) erhältlich. Die Tore im Norden öffnen ab 12 Uhr. Der Eingang im Süden ist ausschließlich für den Zutritt der Gästefans vorgesehen.