Die SpVgg Unterhaching rüstet sich für die Mission Klassenerhalt in der 3. Liga. Von einem Ligakonkurrenten ist ein erfahrener Abwehrmann gekommen.

Tim Knipping kehrt dem SV Sandhausen für ein Jahr den Rücken und schließt sich leihweise der SpVgg Unterhaching an. Das teilten beide Klubs am Dienstag, 6. August, mit. Die Hachinger bekommen im zweiten Drittliga-Jahr in Folge geballte Erfahrung für das Abwehrzentrum.

Der 1,90 Meter große Verteidiger wird mit seiner Routine eine wichtige Stütze in der Defensive der Hachinger sein. Seine physische Präsenz und Führungsqualitäten machen ihn zu einem wertvollen Neuzugang für die Vorstädter, schreibt der Klub optimistisch.

Knipping gleich eingeplant bei der Mission Klassenerhalt. "Durch seine Erfahrung und Spielweise ist Tim eine absolute Bereicherung für unser junges Team und speziell für unsere Defensive. Er hat über Jahre gezeigt, dass er ein Zweikämpfer ist und weiß, worauf es ankommt, um Spiele zu gewinnen. Ich freue mich sehr, dass wir ihn überzeugen konnten", sagte der Sportdirektor der Spielvereinigung Unterhaching, Markus Schwabl.

Knipping bringt viel Erfahrung aus der zweiten Bundesliga und der 3. Liga mit. Bevor er zur abgelaufenen Saison 2023/24 zum SV Sandhausen wechselte, stand er bei Dynamo Dresden unter Vertrag. In der 3. Liga absolvierte Knipping 139 Spiele, erzielte ein Tor und konnte eine Torvorlage für sich verbuchen. In der 2. Bundesliga brachte er es auf 86 Einsätze, erzielte sieben Tore und steuerte fünf Torvorlagen bei.

"Ich freue mich, dass es geklappt hat und ich in Unterhaching sein darf. Ich freue mich darauf, jetzt so schnell wie möglich alle Jungs auf dem Platz kennenzulernen. Ich möchte in diesem Jahr meinen Teil dazu beitragen, auch mit meiner Erfahrung, die jungen Wilden ein bisschen zu führen und eine erfolgreiche Saison zu spielen", sagte Knipping zu seiner neuen Aufgabe.

Der 31-Jährige war in der abgelaufenen Saison vertretungsweise sogar mal Kapitän des SVS. Er stand in 23 Drittligaspielen auf dem Feld. Durch Zugänge wie Jakob Lewald (Dynamo Dresden) ist die Konkurrenz in diesem Jahr allerdings deutlich größer geworden.