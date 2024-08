Dynamo Dresden 19:00 Energie Cottbus 10€ Einsatz | 18+ I Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter www.buwei.de

In der Lausitz war was los. Cottbus führte in der 3. Liga gegen Arminia Bielefeld, verlor dann den Trainer und am Ende die Punkte.

Puh, da war was los in Cottbus zum Auftakt der 3. Liga. Aufsteiger Energie Cottbus fieberte dem Drittliga-Start gegen Arminia Bielefeld entgegen. 12.596 Zuschauer kamen und sahen eine dramatische Last-Minute-Niederlage. Energie konnte einige Szenen nicht für sich nutzen - zudem verlor man Trainer Claus-Dieter Wollitz, der bereits nach 45 Minuten mit Rot aus dem Innenraum flog. Aber der Reihe nach: Nach einer hektischen Anfangsphase, vor dem Wechsel gab es schon fünf Gelbe Karten, brachte Phil Halbauer Energie in Minute 42 in Führung. Dabei profitierte er von einem groben Fehler von Bielefeld-Keeper Jonas Kersken. Eigentlich alles gut, doch dann hatte Wollitz seine Nerven nicht im Griff. Weil Schiedsrichter Tom Bauer einen Cottbus-Konter mit dem Pausenpfiff unterband, beschwerte sich Wollitz und sah Gelb. Anschließend fragte Wollitz noch mal beim Schiri nach - und sah Gelb-Rot. Wollitz war fassungslos und nach der Pause auf der Tribüne. Dort musste er mit ansehen, wie Bielefeld die Partie drehte. Erst vergab Energie eine Vorentscheidung, dann konterte Bielefeld. Nachdem Tolcay Ciğerci das 2:0 vergab, war es, nachdem Bielefeld zuvor die Latte traf, Kaito Mizuta, der das 1:1 erzielte. Und es sah so aus, als bliebe es bei dem Ergebnis. Denn Louis Oppie traf für Bielefeld erneut Aluminium und für Cottbus scheiterte Timmy Thiele an Kersken. Doch einen hatte Bielefeld noch: Maximilian Großer war es, der in der 90. Minute den umjubelten Siegtreffer für die Arminia erzielte. Er war nach einem Eckball von Oppie per Kopf aus sechs Metern zur Stelle. Traurig danach: Der eingewechselte Cottbuser Edgar Kaizer fiel nach einem Luftduell heftig auf den Kopf, er wurde kurz bewusstlos und musste behandelt werden. Kurz danach war Schluss und Arminia feierte einen dramatischen ersten Erfolg in der Fremde und Cottbus wurde vor Augen geführt, wie schwierig es ist, Spiele in der 3. Liga zu gewinnen. So spielten Cottbus und Bielefeld Energie Cottbus: Bethke - Rorig, Kusic, Campulka (80. Kaizer), Bretschneider - Möker, Putze, Tolcay Cigerci (80. Jon. Hofmann) - Pronitschew (64. Krauß), Thiele, Halbauer (64. Schtscherbakowski) Arminia Bielefeld: Kersken - Lannert, Großer, Felix, Oppie - Russo - Corboz, L. Kunze (71. Wörl) - Biankadi (86. Schreck), A. Becker (86. Boujellab), Schroers (46. Mizuta) Schiedsrichter: Tom Bauer (Neuhofen) Zuschauer: 12596 Tore: 1:0 Halbauer (42.), 1:1 Oppie (68.), 1:2 Großer (90.+3)

Zur Startseite