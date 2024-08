Liebe RWE-Fans, ab dieser Saison könnt IHR zeigen, dass ihr es mindestens genauso gut könnt wie Christoph Dabrowski.

Habt ihr beim Blick auf die Aufstellung wieder die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen? Was sieht der Trainer nur in diesem Spieler, warum ignoriert er das vielversprechende Nachwuchstalent und überhaupt, was ist das wieder für eine wirre Grundformation?!

Mach's besser - werde RevierSport-Sofatrainer!

Jetzt bestimmst du über Aufstellung und Taktik. Wer spielt von Beginn an, wer sitzt zunächst auf der Bank? Wer richtig gut in Form ist, dem kannst du für das nächste Spiel noch spezielle Booster zuweisen und so gleich mehrfach punkten.

Anhand des realen Spielverlaufs erzielst du mit deiner Elf in Echtzeit Plus- und Minuspunkte. Hoffentlich hast du den Drei-Tore-Stürmer nicht auf die Bank gesetzt!

Werde jetzt RevierSport-Sofatrainer, gewinne tolle Preise und zeig' dass du es wirklich besser kannst! Und ihr gewinnt nicht nur zum Ende der Saison. An jedem Spieltag wird der Tagesgewinner mit dem "Wochen-Fuffi" belohnt. Als Preise gibt es zudem Eintrittskarten für RWE, Trikots und weitere Fanartikel.

Die Teilnahme ist kostenlos. Zum Mitspielen wird lediglich ein registrierter RevierSport-Account benötigt. Wir wünschen viel Spaß.

Direkt zum RevierSport-Sofatrainer