Rot-Weiss Essen hat den neunten externen Zugang vermeldet. Die Offensive von RWE bekommt einen weiteren Spieler, der auch schon Zweitligaerfahrung hat.

Was diese Redaktion am Mittwoch berichtete, wurde einen Tag später von Rot-Weiss Essen bestätigt. Nach Ahmet Arslan wechselt auch Mittelstürmer Manuel Wintzheimer zu Rot-Weiss Essen und verstärkt die Offensive von RWE.

Der 25-Jährige, der bereits in der vergangenen Saison in die 3. Liga an Arminia Bielefeld ausgeliehen war, wechselt von seinem Stammverein 1. FC Nürnberg leihweise für die anstehenden Spielzeit zu Rot-Weiss Essen. „Trotz seiner erst 25 Jahre ist Manuel Wintzheimer bereits ein sehr erfahrener Spieler, der mehr als 100 Pflichtspiele in der 2. Bundesliga absolviert und dort seine Qualitäten nachgewiesen hat. Zudem kennt er durch seine Station in Bielefeld die 3. Liga und weiß, worauf es in dieser Spielklasse ankommt. Wir waren noch auf der Suche nach einem Spielertypen, der im Angriff ein etwas anderes Profil als Leo Vonic mitbringt und freuen uns sehr, dass wir Manuel von RWE überzeugen konnten“, sagt Marcus Steegmann, Direktor Profifußball von RWE.

Der Spieler selber hofft, in Essen wieder durchstarten zu können, nachdem es in Bielefeld nicht perfekt lief für ihn. "Ich habe RWE und die Art von Fußball, die Trainer Christoph Dabrowski spielen lässt, im letzten Jahr natürlich genau verfolgt und bin davon überzeugt, dass ich mit meinen Qualitäten sehr gut zur Hafenstraße passe. In der 3. Liga ist jedes Spiel eng umkämpft und ich werde alles investieren, um der Mannschaft und dem Verein zu helfen. Ich freue mich sehr, hier zu sein und kann den Saisonstart kaum abwarten."

Er ist ein technisch gut ausgebildeter Spieler, der dadurch auch spielerische Elemente mit einbringen kann und uns dadurch noch flexibler und weniger ausrechenbar macht Christoph Dabrowski

Auch Essens Coach Christoph Dabrowski wird der weitere Zugang freuen, hat er doch nun endlich mehr Alternativen für die 3. Liga. Sein Fazit zum Wintzheimer-Deal: "Manuel Wintzheimer ist ein sehr laufstarker Mittelstürmer, der viel Druck auf die gegnerischen Abwehrreihen ausübt, aber auch mit dem Rücken zum Tor viele Bälle festmachen kann. Er ist ein technisch gut ausgebildeter Spieler, der dadurch auch spielerische Elemente mit einbringen kann und uns dadurch noch flexibler und weniger ausrechenbar macht."

Manuel Wintzheimer wurde beim FC Bayern München ausgebildet und erzielte in der U19 des deutschen Rekordmeisters 40 Tore in 50 Pflichtspielen. Insgesamt drei Jahre – unterbrochen von einer Leihe zum VfL Bochum – verbrachte der 1,80 Meter große Stürmer anschließend beim Hamburger SV, ehe der Wechsel zum 1. FC Nürnberg folgte.