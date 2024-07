Alemannia Aachen hat eine weitere Personalentscheidung getroffen und einen Aufstiegshelden mit einem neuen Vertrag ausgestattet.

Am Samstag (14 Uhr) startet Alemannia Aachen nach dem Aufstieg mit dem Auswärtsspiel bei Rot-Weiss Essen in die 3 Liga. Zuvor wurde noch ein wichtiges Arbeitspapier verlängert.

Lukas Scepanik, der bisher 30 Mal für Aachen auflief (zehn Tore, fünf Vorlagen) hat seinen bis 2025 laufenden Vertrag vorzeitig verlängert. Der im Revier bekannte Linksaußen, der schon für den MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen auflief, freut sich: "Die Alemannia mit ihren großartigen Fans und den familiären sowie nahbaren Menschen im Verein ist mir in kürzester Zeit unglaublich ans Herz gewachsen. Meine Familie fühlt sich ebenfalls sehr wohl hier, weshalb ich keinen Augenblick bei meiner Entscheidung überlegen musste. Man spürt, dass hier bei der Alemannia etwas entsteht. Ich bin dankbar und freue ich sehr, weiterhin meinen Teil dazu beitragen zu dürfen.“

Im letzten Jahr wechselte Scepanik vom 1. FC Kaan-Marienborn, der sich mittlerweile in die Kreisliga zurückgezogen hat, nach Aachen. Für beide Seiten ein Volltreffer.

Nun geht die gemeinsame Reise weiter. Alemannia-Geschäftsführer Sascha Eller betont: „Mit seinen konstanten Leistungen in der vergangenen Saison hat Scepi maßgeblich zu unserer Erfolgsgeschichte beigetragen. Man hat ihm den unbedingten Kampfes- und Siegeswille in jedem Spiel, in dem er auf dem Rasen stand, angesehen. Dazu kommt auch, dass er bereits Erfahrungen in der 3. Liga gesammelt hat und dort schon 65-mal aufgelaufen ist. Er gehört damit zu den Spielern, die auch im neuen Team Verantwortung übernehmen werden und ist zudem ein absoluter Vorzeigeprofi. Wir sind sehr froh, dass wir weiter auf seine Dienste bauen können und ihn jetzt frühzeitig an uns gebunden haben.“

Und im Spiel eins nach der Verlängerung geht es gleich nach Essen, für RWE stand der Offensivmann 36 Mal auf dem Rasen. In der Saison 2018/19 gelangen ihm in Liga und Verbandspokal vier Treffer und zwölf Vorlagen.