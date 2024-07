In der 3. Liga steht am Wochenende der Saisonstart bevor. Die Personalplanungen laufen währenddessen bei den Vereinen weiter auf Hochtouren.

Auf den Drittligisten SV Waldhof Mannheim wartet zum Auftakt in die Saison 2024/25 gleich ein Gegner mit großen Aufstiegsambitionen: Der FC Ingolstadt empfängt am Sonntag (4. August, 19.30 Uhr) das Team von Trainer Marco Antwerpen.

Wenige Tage vor dem Saisonstart kam nochmal Bewegung in den Kader der Mannheimer: Mit Mittelfeldspieler Fridolin Wagner und Angreifer Jesaja Herrmann verlassen zwei Akteure den Verein. Es sind die Abgänge elf und zwölf.

Wagner wechselt zum niederländischen Zweitligisten FC Emmen. Der 26 Jahre alte zentrale Mittelfeldspieler kam im Sommer 2021 vom KFC Uerdingen zu den Kurpfälzern und absolvierte seitdem 101 Partien. Dabei erzielte er 14 Tore und bereitete acht weitere Treffer vor. Zudem gewann der gebürtige Leipziger mit dem SVW 2022 den Landespokal. Zuvor lief der in der Jugend von RB Leipzig ausgebildete Wagner für Preußen Münster, Werder Bremen II und FSV Zwickau auf.

Jesaja Herrmann geht ebenfalls in ein deutsches Nachbarland. Der österreichische Zweitligist SKU Amstetten nahm den 24-jährigen Angreifer unter Vertrag. Für Waldhof absolvierte der ehemalige U19-Nationalspieler in der abgelaufenen Spielzeit 21 Drittligapartien, in denen er dreimal traf. Weitere Erfahrungen im Seniorenbereich sammelte der ältere Bruder von Charles Herrmann, der in diesem Sommer aus der BVB-Jugend zu Borussia Mönchengladbach wechselte, in Belgien bei KV Kortrijk und in den Niederlanden bei NAC Breda.

Alemannia Aachen lehnt Probespieler ab

Seit einigen Tage durfte sich Sandhausens Diamant Lokaj bei Alemannia Aachen im Training vorstellen und auch im Testspiel gegen die TuS Koblenz mitmischen. Dabei erzielte er sogar ein Tor. Doch verpflichtet wird der 19-Jährige nicht.

In der "Aachener Zeitung" sagte Trainer Heiner Backhaus: "Das ist ein sehr guter Spieler mit Perspektive. Aber wenn wir noch etwas machen, dann holen wir eine Soforthilfe." Momentan steht Lokaj beim SV Sandhausen unter Vertrag, soll aber für mehr Spielpraxis verliehen werden. Bei den Kurpfälzern war der 19-Jährige in der zurückliegenden Spielzeit nicht zum Einsatz gekommen, nachdem er dort zuvor einen Profivertrag unterschrieben hatte. Stattdessen lief er 26 Mal in der U19-Bundesliga auf und überzeugte dort mit fünf Toren und sechs Vorlagen.