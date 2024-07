Rot-Weiss Essen verpflichtet seinen Wunschspieler Ahmet Arslan. Ist RWE nun gerüstet für die neue Saison? Darüber diskutieren wir in unserem RWE-Talk.

Pünktlich vor dem Saisonstart in der 3. Liga am Samstag gegen Alemannia Aachen hat Rot-Weiss Essen seinen Wunschspieler bekommen. Ahmet Arslan wechselt nach zähen Verhandlungen mit dem Zweitligisten 1. FC Magdeburg an die Hafenstraße und wird die RWE-Offensive verstärken. Der 30-Jährige ist vielseitig einsetzbar, fühlt sich im offensiven Mittelfeld jedoch am wohlsten.

Mit der Verpflichtung des früheren Drittliga-Torschützenkönigs, dessen Vertrag in Magdeburg nach mehreren Anläufen und Verhandlungsrunden aufgelöst wurde, ist RWE ein Transfercoup gelungen. „Es ist eine Verpflichtung mit Wow-Effekt. Ahmet Arslan garantiert Tore und Spektakel. Er kann Spiele entscheiden und so den Unterschied machen. So ein Transfer sorgt bei den Fans für Begeisterung“, meint RWE-Reporter Martin Herms. Gemeinsam mit Reporter-Kollege Ralf Wilhelm und Moderatorin Kira Alex diskutiert er in der neuen Folge unseres Video- und Podcast-Formats „Vonne Hafenstraße - Inside RWE“ über den Essener Saisonstart, die Transferaktivitäten und die Konkurrenz in der 3. Liga.

Abgeschlossen ist die Essener Kaderplanung mit dem Transfer von Arslan noch nicht. Mindestens zwei neue Spieler sollen noch kommen, bis zum 30. August kann RWE noch aktiv werden. Die Essener Verantwortlichen testen aktuell einiges aus. Mittelstürmer Meris Skenderovic (26, zuletzt Hallescher FC) spielt derzeit genau wie Ex-Spieler Sandro Plechaty (26) und Außenbahnspieler Mouad El Fanis (20, zuletzt Standard Lüttich 16 FC) an der Hafenstraße vor. Ebenfalls ein Kandidat: Manuel Wintzheimer vom 1. FC Nürnberg. Wie der Stand beim Ex-HSV-Stürmer ist, erfahrt ihr auch in unserem RWE-Talk. Viel Spaß damit!

