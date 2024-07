Dynamo Dresden: Kurz vor Saisonstart - auf diesen Positionen werden noch Spieler gesucht

In wenigen Tagen startet für Drittligist Dynamo Dresden die Saison mit einem Auswärtsspiel bei Viktoria Köln. Die Transferplanungen sind aber noch nicht abgeschlossen.

Die 3. Liga startet am Freitag (2. August, 19 Uhr) in die neue Saison. Für Aufstiegskandidat Dynamo Dresden steht am ersten Spieltag ein Auswärtsspiel bei Viktoria Köln auf dem Programm (Sonntag, 4. August, 13.30 Uhr).

Genau eine Woche vor der Auftaktpartie strömten tausende Fans ins Rudolf-Hartig-Stadion zur offiziellen Saisoneröffnung. Dort sprach Sportchef Thomas Brendel über die weitere Kaderplanung. Die Dresdner haben mit 18 Abgängen und zehn Neuzugängen einen riesigen Umbruch eingeleitet.

"Die Qualität ist da, aber wir brauchen in jedem Fall noch zwei bis drei Neuzugänge, um eine gewisse Stabilität und Qualität reinzubringen", wird der 48-jährige Brendel in der "Bild" zitiert. "Wir müssen in der Offensive noch anrucken, um mehr Speed und Flexibilität zu bekommen." Auf den Außenbahnen und im Offensivzentrum ist daher noch mit Verstärkungen zu rechnen.

Wann die weiteren Neuverpflichtungen auf der Matte stehen werden, ließ Brendel offen: "Wichtig ist, dass wir uns bis zum Transferschluss noch ein Türchen offenlassen. Andererseits haben wir auch im August schon wichtige Spiele. Da wollen wir auch gerne schon punkten." Nach dem großen Umbruch bittet der Sportchef jedoch um "etwas Geduld".

Die Transfers von Dynamo Dresden:

Zugänge: Vinko Sapina (Rot-Weiss Essen), Philip Heise (Karlsruher SC), Tim Schreiber (RB Leipzig), Jan-Hendrik Marx (Eintracht Braunschweig), Aljaz Casar (Hallescher FC), Lukas Boeder (1. FC Saarbrücken), Dennis Duah (HSV II), Philipp Böhm (VfB Eichstätt), David Kubatta (Viktoria Köln), Christoph Daferner (1. FC Nürnberg, Leihe), Oliver Batista Meier (nach Leihe zurück vom Grasshopper Club Zürich), Paul Lehmann (nach Leihe zurück von Rot-Weiß Erfurt)

Abgänge: Jonas Saliger (1. FC Köln II), Paul Will (Darmstadt 98), Luca Herrmann (SC Paderborn), Stefan Drljaca (VfB Stuttgart), Jakob Lewald (SV Sandhausen), Kevin Ehlers (Eintracht Braunschweig), Tobias Kraulich (Rot-Weiss Essen), Lucas Cueto, Kevin Broll, Panagiotis Vlachodimos, Manuel Schäffler, Kyrylo Melichenko, Erik Herrmann (alle Ziel unbekannt), Ahmet Arslan (nach Leihe zurück zum 1. FC Magdeburg), Dennis Borkowski (nach Leihe zurück zu RB Leipzig), Jonathan Meier (SSV Ulm), Jan Shcherbakovski (Energie Cottbus), Julius Hoffmann (SC Magdeburg II)