Rot-Weiss Essen ist an einem Stürmer des 1. FC Nürnberg interessiert. Ob es tatsächlich zum Transfer kommt, ist noch fraglich.

Eine Woche vor dem Saisonstart sucht Rot-Weiss Essen weiterhin mit Hochdruck nach Verstärkungen. Ein Kandidat für die Offensive ist Manuel Wintzheimer. Der 25-Jährige steht beim 1. FC Nürnberg unter Vertrag, sammelte Erfahrungen in der 2. Bundesliga und 3. Liga und ist flexibel im Sturmzentrum und auf den Flügeln einsetzbar.

Einen Eindruck von seinen möglichen baldigen Teamkollegen sammelte Wintzheimer am Freitagabend. Das Testspiel gegen Bayer Leverkusen - mit 1:2 unterlag RWE gegen den Deutschen Meister - verfolgte der gebürtige Arnsteiner live im Stadion an der Hafenstraße mit.

Ob Wintzheimer den Kader von Trainer Christoph Dabrowski aber tatsächlich verstärken wird, ist nach RevierSport-Informationen zum aktuellen Zeitpunkt fraglich. Noch liegt ein Wechsel in weiter Ferne, konkrete Gespräche zwischen den Essener Verantwortlichen und dem Angreifer gab es bislang nicht.

Vor allem aber könnten finanzielle Gründe eine Verpflichtung scheitern lassen. Zum einen ist Wintzheimer noch für ein Jahr an Nürnberg gebunden, so dass dafür eine Lösung gefunden werden müsste - etwa in Form einer Vertragsauflösung. Und dann müssten Spieler und die Rot-Weissen noch beim Thema Gehalt auf einen Nenner kommen.

Eine ähnliche Konstellation also wie bei Ahmet Arslan. RWE hätte den Torschützenkönig der Saison 2022/23 gerne verpflichtet. Doch Arslan konnte sich nicht mit seinem Verein 1. FC Magdeburg auf eine Vertragsauflösung einigen. Und so ist er für die Bergeborbecker vorerst kein Thema.

Bleibt abzuwarten, wie sich die Dinge bei Wintzheimer entwickeln. Nach herausragenden Leistungen in der Jugend des FC Bayern startete er seine Profikarriere beim Hamburger SV. Bei einer Leihe beim damaligen Zweitligisten VfL Bochum spielte Wintzheimer bereits im Ruhrgebiet. Nach Vertragsende beim HSV wechselte er nach Nürnberg, wurde vom Club aber zuletzt zweimal verliehen. Erst an Eintracht Braunschweig, in der vergangenen Saison dann an Arminia Bielefeld.

Auf 112 Einsätze in der 2. Bundesliga (15 Tore, 17 Vorlagen) und 30 Partien in der 3. Liga (ein Tor, zwei Vorlagen) kommt Wintzheimer bislang. Ob weitere im Trikot von Rot-Weiss Essen dazukommen, wird sich in der nächsten Zeit zeigen.