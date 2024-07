Verstärkung für den Profikader von Alemannia Aachen. Zwei Talente aus der U19 haben einen Profivertrag unterzeichnet.

Eine Woche vor dem Saisonstart in der 3. Liga erhält der Kader von Alemannia Aachen Zuwachs. Faton Ademi und Leon Rashica haben Profiverträge bei den Kaiserstädtern unterzeichnet - die beiden Talente spielen in der U19 der Alemannia, nun gehören sie offiziell zum Drittliga-Team.

Sie sollen nun regelmäßig an den Einheiten von Cheftrainer Heiner Backhaus teilnehmen, aber auch weiterhin in der A-Jugend auflaufen und sich für Einsätze in der 3. Liga empfehlen. Der 18-jährige Mittelfeldmann Ademi und der 17 Jahre alte Angreifer Rashica - nun jüngster Spieler im Profikader - spielten auch schon gemeinsam für die U19-Nationalmannschaft des Kosovo.

"Da unsere Zweite Mannschaft in einer tieferen Liga unterwegs ist, möchten wir unsere Talente aus der U19 fördern, indem wir sie in den Trainingsbetrieb der Profis eingliedern. Fatons und Leons Beispiele zeigen, dass unsere Jugendarbeit immer mehr Früchte trägt", erklärt Geschäftsführer Sascha Eller. "Wir wollen den beiden die Möglichkeit bieten, sich an Profiniveau heranzutasten und im besten Fall auch Drittligaluft zu schnuppern – das muss auch in Zukunft der Alemannia-Weg sein."

Und was sagen die beiden Youngster zu ihrer Beförderung? "Die Alemannia ist mein Ausbildungsverein, hier war ich schon als Kind. Ich habe bei Spielen als Fan auf der Tribüne gestanden und dabei immer von einer Zugehörigkeit zur Ersten Mannschaft geträumt. Jetzt, da ich die Chance erhalten habe, möchte ich mich als Spieler weiterentwickeln und mich körperlich aufbauen, um mich durchzusetzen", betont Ademi.

Rashica kann die neue Saison derweil "kaum abwarten. In jeder einzelnen Spielminute, die ich erhalte, werde ich Vollgas geben und auf dem Platz kämpfen. Ich bin sehr dankbar, hier zu sein."

Theoretisch haben beide schon am kommenden Wochenende die Chance auf ihr Drittliga-Debüt. Am Samstagmittag steht der Saisonstart bei Rot-Weiss Essen (14 Uhr, RS-Liveticker) an.