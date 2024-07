3. Liga: Neuer Experten-Job für Arminia-Legende - "Will ehrlich und direkt sein"

Fabian Klos, eine wahre Legende des DSC Arminia Bielefeld, bleibt der 3. Liga erhalten. Er tritt einen neuen Job als TV-Experte an.

Mit 463 Einsätzen und 180 Toren ist Fabian Klos Rekordspieler und Rekordtorschütze des DSC Arminia Bielefeld. Klos wurde bereits zum Ehrenspielführer des Drittligisten ernannt. Im Sommer 2024 beendete der 36-jährige Stürmer seine Karriere.

Doch so ganz ohne Fußball kann Klos dann doch nicht. Wie "MagentaSport" am Mittwoch (17. Juli) mitteilte, wird Klos das Drittliga-Expertenteam um Daniel Flottmann, Toni Wachsmuth, Martin Lanig und Steven Ruprecht erweitern. "Ich habe da Bock drauf. Ich werde versuchen, meinen Weg als Experte so zu gehen, wie ich das als Spieler gemacht habe: ehrlich, direkt. Auch mal unbequem. Ich versuche mich nicht beeinflussen zu lassen. Wenn ich mir Bielefeld anschauen werde, wird das auch sachlich und fachlich passieren. Aber natürlich ist das der Verein, dem ich emotional noch sehr verbunden bin", gibt Klos einen Einblick in seine neue Rolle.

Der ehemalige Arminia-Angreifer erwartet auf jeden Fall eine sehr spannende Saison 2024/2025 - ohne einen echten Top-Favoriten.

Die Premiere für Klos: am 1. Spieltag (Samstag, 3. August, 14 Uhr) beim West-Kracher Rot-Weiss Essen gegen Aufsteiger Alemannia Aachen. "In Aachen bei der Alemannia steckt so viel Strahlkraft, die werden die 3. Liga bereichern. Die werden durch ihre Euphorie und die Fans mindestens in der Hinrunde getragen werden", meint Klos, auch mit Blick auf die Tatsache, dass mit Ulm, Münster und Elversberg zuletzt drei Aufsteiger direkt in die 2. Liga durchmarschierten.

Und was traut Klos der Arminia zu? Seine Antwort: "Wir haben den Super-GAU mit einem dritten Abstieg verhindert. Aber in die Situation darf die Arminia nicht noch einmal kommen. Ich glaube, dass das auch nicht passieren wird, weil die Verantwortlichen aus der letzten Saison gelernt haben. Die Arminia hat sich erstmals wieder gezielt verstärken können. Das reicht möglicherweise noch nicht für ganz oben. Aber für eine bessere, konstantere Saison."

