Alemannia Aachen hat seinen Kader für die kommende Saison noch nicht beisammen. Der Aufsteiger will einige Spieler von der Gehaltsliste streichen und ein neues Trio verpflichten.

In den letzten Tagen und Wochen begrüßte Heiner Backhaus einige Testkandidaten in den Einheiten.

Der Trainer von Alemannia Aachen sucht noch einen Torwart, einen Innenverteidiger und einen Sechser, der im Bestfall auch in der Abwehrzentrale spielen kann. Nach RevierSport-Informationen würden die Aachener sehr gerne Salomon Patrick Amougou Nkoa (zuletzt Hansa Rostock) für die Innenverteidigung verpflichten.

Der 1,92 Meter große Nkoa konnte Backhaus im Training überzeugen. Das Problem für einen Nkoa-Vertrag muss die Alemannia erst einmal Geld freischaufeln.

Denn mit Marc Brasnic, Dustin Wilms, Lars Oeßwein und Vincent Schaub steht noch ein Quartett auf der Alemannia-Gehaltsliste - und das bis zum 30. Juni 2025 -, das keine Rolle mehr spielt und freigestellt ist.

"Die Jungs wissen zum Teil schon seit Oktober 2023, dass es für sie bei uns verdammt schwer wird. Ich hoffe, dass sie auf der Suche nach neuen Aufgaben fündig werden. Das sind noch junge Spieler, die sicherlich nicht auf der Tribüne versauern wollen", erklärt Backhaus gegenüber RevierSport. Er ergänzt: "Ich kann die Jungs, die alle total sauber und fein sind, nicht mittrainieren lassen, weil wir dann einfach zu viele Spieler sind. Ich muss jetzt schon beim Spiel Elf gegen Elf drei Mann draußen lassen."

Der 42-jährige angehende Fußballlehrer sieht seine Alemannen auch ohne die noch drei benötigten Kaderspieler auf einem guten Weg. "Ich bin damit zufrieden, was die Integrität der neuen Spieler und die Intensität im Training betrifft. Die Jungs wissen, dass wir pressen und jagen wollen. Das haben auch die neuen Spieler schnell und gut adaptiert. In den nächsten Tagen geht es dann schon Richtung Feinschliff für den Ligaauftakt", sagt Backhaus, der mit der Alemannia am Samstag (3. August, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) bei Rot-Weiss Essen in die Drittliga-Saison 2024/2025 startet.