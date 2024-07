Der SV Waldhof Mannheim hat auf dem Transfermarkt noch einmal zugeschlagen. Eine erfahrener Mittelfeldspieler kommt.

Nächster Neuer für den SV Waldhof Mannheim. Der Drittligist hatte in den letzten zwei Wochen Adrian Fein im Training unter die Lupe genommen und nun eine Entscheidung getroffen: Fein hat bei den Kurpfälzern einen Arbeitsvertrag unterschrieben. Zuletzt war der Mittelfeldspieler mit der Mannschaft im Trainingslager in Österreich und konnte Trainer Marco Antwerpen dort mit seinen Leistungen überzeugen.

Der in München geborene zentrale Mittelfeldspieler durchlief elf Jahre lang die Nachwuchsakademie des FC Bayern München. Insgesamt absolvierte der 25-jährige 17 Länderspiele für deutsche U-Nationalmannschaften. Für Fein ging es in den vergangenen Jahren über Leihgeschäfte nach Regensburg, zum Hamburger SV, zu PSV Eindhoven, zur SpVgg Greuther Fürth und zu Dynamo Dresden. Zuletzt lief Fein für den SC Verl in der 3. Liga auf.

"Adrian hat uns in den zwei Trainingswochen komplett überzeugt. Nach seiner Stoffwechselerkrankung hat Adrian in den vergangenen Jahren ein paar Rückschritte gemacht, ist jetzt jedoch wieder in einer guten körperlichen Verfassung, sodass er uns als Mannschaft im zentralen defensiven Mittelfeld helfen wird. Er ist ein sehr cleverer Spieler, der das Spielfeld gut lesen kann und Verantwortung mit und gegen den Ball übernehmen möchte. Wir sind sehr glücklich, dass wir uns mit ihm einigen konnten. Unsere Fans werden viel Spaß an ihm haben. Insgesamt ist das für beide Seiten ein sehr guter Deal", sagt Anthony Loviso, Technischer Leiter Sport des SV Waldhof Mannheim.

"Die Mannschaft hat mich in den vergangenen zwei Wochen sehr gut aufgenommen. Man merkt, dass hier in Mannheim ein spannendes Team zusammenwächst. Mit meinen Fähigkeiten und meiner Erfahrung möchte ich meinen Anteil zu einer erfolgreichen Spielzeit beitragen. Ich fühle mich zu diesem Zeitpunkt der Vorbereitung wirklich sehr gut und bin gespannt, was wir gemeinsam erreichen können", meint Fein.