In der 3. Liga sind bei nahezu allen Klubs Spieler dabei, die noch gültige Verträge besitzen, aber kaum noch eine Rolle spielen. Drei Klubs konnten solche Profis nun "loswerden".

Franck Evina gehörte zu den fünf Spielern - RevierSport berichtete -, die den SV Sandhausen trotz eines gültigen Vertrags über diesen Sommer hinaus verlassen durften. Und nun ist sein Abgang fix.

In der kommenden Spielzeit wird der ehemalige Spieler des KFC Uerdingen das Trikot des FC Emmen, dem niederländischen Zweitligisten, tragen. "Im Rahmen der Analyse während der Sommerpause haben wir uns mit Franck einvernehmlich darauf verständigt, den bestehenden Vertrag mit sofortiger Wirkung aufzulösen und wünschen ihm für seine private und sportliche Zukunft alles Gute", erklärte Sandhausen-Sportdirektor Matthias Imhof.

Evina kam in der Winterpause der Saison 2022/23 zum SVS und kam in der Rückrunde auf 13 Einsätze, in denen er drei Tore erzielte und ein weiteres auflegte. In der vergangenen Spielzeit gelangen dem häufig von Verletzungen geplagten Stürmer in 27 Pflichtspieleinsätzen fünf Treffer und vier Vorlagen.

Mit Joe-Joe Richardson verlässt ein weiterer Profi den SVS - zumindest für ein Jahr. Er wechselt auf Leihbasis zum Drittliga-Absteiger Hallescher FC.

"In der aktuellen Konstellation am Hardtwald wird es für Joe-Joe sehr schwer, dabei benötigt er nach guten Leistungen zum Saisonende gerade jetzt viel Spielpraxis. Deshalb war es für Spieler und Verein die beste Lösung, ihm beim HFC ebendies zu ermöglichen", sagte Imhof.

Der 22-jährige Richardson kam zum Beginn der Saison 2023/24 von Regionalligist Greifswalder FC zum SV Sandhausen. In der Kurpfalz kam er auf sieben Pflichtspieleinsätze, in denen ihm drei Tore und zwei Vorlagen gelangen.

Cottbus gibt Spieler nach Berlin, Mannheim nach Österreich ab

Der SV Waldhof Mannheim hat seinen 22-jährigen Offensivspieler Angelo Gattermayer zum Wolfsberger AC in die österreichische Bundesliga transferiert. In der vergangenen Saison kam der gebürtige Wiener auf einen Drittligaeinsatz für den SV Waldhof.

Der FC Energie Cottbus und Arnel Kujovic haben sich in beiderseitigem Einvernehmen auf eine Auflösung des bis zum Sommer 2025 laufenden Vertrags verständigt. Der 22-jährige war in der vergangenen Saison 2023/24 an den bis dato schweizerischen Zweitligisten FC Baden verliehen und kehrte planmäßig zum Trainingsstart zum FC Energie zurück.

"In sehr offenen Gesprächen haben wir uns mit der Situation von "Kujo" befasst und sind zum Entschluss gekommen, dass wir nicht davon ausgehen, ihm viel Spielzeit ermöglichen zu können. Er ist ein junger Spieler und muss spielen. Diese Möglichkeit wird er in Berlin erhalten können, so dass wir den Vertrag aufgelöst haben", erläuterte FCE-Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz.

Kujovic schließt sich dem Berliner Nordost-Regionalligisten VSG Altglienicke an.