Im Drittliga-Spiel zwischen Waldhof Mannheim und Rot-Weiss Essen kam es zu einem unschönen Vorfall. Dafür muss der Drittligist nun zahlen.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) befindet sich dieser Tage in der Aufarbeitung der letzten Spieltage der vergangenen Saison. In diesem Zuge wurde Waldhof Mannheim zu einer Geldstrafe verurteilt. Der Drittligist muss 2000 Euro bezahlen - für unsportliches Verhalten seiner Anhänger.

Anlass war die Drittliga-Partie gegen Rot-Weiss Essen am 21. April im heimischen Stadion. In der 90. Minute erzielte Leonardo Vonic das vorentscheidende 2:0 für RWE. Beim Torjubel flogen Gegenstände - unter anderem Feuerzeuge und Becher - aus dem Mannheimer Fanblock in Richtung der feiernden Spieler.

Dabei wurde RWE-Profi Sascha Voelcke getroffen. Er ging zu Boden und musste behandelt werden, konnte letztlich aber weiterspielen und kam ohne Verletzung davon. Voelckes Behandlung hatte eine dreiminütige Spielunterbrechung zur Folge.

Kurios: Nach der Saison verließ Voelcke Rot-Weiss Essen - und wechselte zu Waldhof Mannheim. Der Vorfall beim Auswärtsspiel scheint den Linksverteidiger also nicht abgeschreckt zu haben.

Der RWE-Kader 2024/2025 - Stand: 11. Juli - im Überblick:

Tor: Jakob Golz, Felix Wienand, Ole Springer

Abwehr: Nils Kaiser, Aaron Manu, Eric Voufack, Mustafa Kourouma, Jose-Enrique Rios Alonso, Tobias Kraulich (Dynamo Dresden), Lucas Brumme, Berkant Gedikli (eigene U19), Ekin Celebi, Andreas Wiegel, Michael Schultz (Viktoria Köln)

Mittelfeld: Thomas Eisfeld, Jimmy Kaparos (FC Schalke 04), Ramien Safi (SV Rödinghausen), Tom Moustier (Hannover 96 II), Torben Müsel, Gianluca Swajkowski (eigene U19), Robbie D‘Haese (KV Oostende), Dion Berisha (FC Bayern München II)

Angriff: Leonardo Vonic, Moussa Doumbouya

Abgänge: Vinko Sapina (Dynamo Dresden), Felix Götze (SC Paderborn), Cedric Harenbrock (Hansa Rostock), Sascha Voelcke (Waldhof Mannheim), Ron Berlinski (Kickers Offenbach), Ben Heuser (VfL Bochum II), Marvin Obuz (1. FC Köln/Leih-Rückkehr), Isaiah Young, Björn Rother, Sandro Plechaty, Fabian Rüth (alle Ziel unbekannt)

Anmerkung: Andreas Wiegel, Aaron Manu und Moussa Doumbouya dürfen RWE trotz laufender Verträge bis Sommer 2025 verlassen.