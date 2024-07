Fabian Klos hat Arminia Bielefeld im Sommer als Spieler den Rücken gekehrt. Die Vereinslegende bleibt dem Drittligisten jedoch erhalten.

Nach 13 Jahren bei Arminia Bielefeld verabschiedete sich Fabian Klos am Ende der vergangenen Drittliga-Saison emotional in den Fußball-Ruhestand. Dass er seinem langjährigen Verein im Anschluss an seine aktive Karriere erhalten bleiben würde, war bereits abzusehen - nun ist auch klar, in welcher Funktion Klos künftig für Bielefeld tätig ist.

Der 36-Jährige repräsentiert den Klub künftig als Botschafter. Man wolle von Klos' langjähriger Erfahrung im Bielefelder Trikot profitieren, teilte der Verein mit.

"Fabi Klos verkörpert in hohem Maß Glaubwürdigkeit, Fannähe und tiefe Leidenschaft für unseren Club. Damit ist er für uns der perfekte Arminia-Botschafter", erklären die Sport-Geschäftsführer Christoph Wortmann und Michael Mutzel. "Wir haben in mehreren Gesprächen mit ihm seine Rolle entwickelt, wie er Arminia Bielefeld repräsentieren kann, um sympathisch und authentisch für unsere Werte nach außen zu stehen. Dafür bieten sich eine Reihe von gemeinsamen Veranstaltungen und öffentlichen Auftritten an."

Mit dem Sieg im Westfalenpokal-Finale ging Klos' Laufbahn vor einigen Wochen zu Ende. Mit 463 Einsätzen und 180 Toren ist der Stürmer Rekordspieler und -torschütze des DSC. Klos wurde bereits zum Ehrenspielführer ernannt und gab sein Debüt in der Traditionsmannschaft der Arminia.

Die Klub-Legende sagt über seine neue Rolle: "Mir schwebte immer vor, nach meiner aktiven Karriere Arminia zu unterstützen und in irgendeiner Weise erhalten zu bleiben. Dafür haben wir gemeinsam die passende Funktion entwickelt. Nach unserem anstehenden Umzug ins Rheinland werde ich natürlich nicht mehr täglich vor Ort sein, aber selbstverständlich immer eine ganz enge Bindung zu Bielefeld, zu vielen Menschen in der Stadt und der Region sowie zu meinem Verein haben. Die besprochene Rolle als Arminia-Botschafter gefällt mir sehr gut. Christoph und Michael danke ich für die guten Gespräche. Ich freue mich auf meine vielfältigen Aufgaben als Arminia-Botschafter."