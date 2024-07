Rot-Weiss Essen trifft in der kommenden Zeit auf zwei Topklubs aus der Bundesliga. Der Kartenverkauf startet am Dienstag.

Bei Rot-Weiss Essen nimmt die Vorbereitung auf die kommende Saison Fahrt auf. Allzu lange dauert es nicht mehr, ehe am ersten Augustwochenende der Startschuss für die Drittliga-Spielzeit fällt. Noch ist unklar, wann und gegen wen RWE beginnt. Der DFB will den Spielplan in dieser Woche veröffentlichen.

Zwei weitere Partien sind hingegen bereits terminiert. Mit dem DFB-Pokalspiel am 17. August gegen RB Leipzig und dem Testspiel gegen den Deutschen Meister Bayer Leverkusen am 26. Juli stehen den Bergeborbeckern im Stadion an der Hafenstraße Duelle mit klangvollen Gegnern bevor.

Tickets für die Begegnungen mit den Champions-League-Teilnehmern gibt es ab diesem Dienstag. Um 10 Uhr startet der Vorverkauf im Online-Ticketshop von RWE.

Beim DFB-Pokalspiel gegen Leipzig erhalten allerdings Dauerkarteninhaber ein Vorverkaufsrecht. Sie können ihr Saisonticket im Onlineshop für das Spiel gegen Leipzig freischalten. Bis zum 22. Juli (18 Uhr) bleiben die Plätze der Dauerkarteninhaber geblockt.

RWE: Saison-Generalprobe gegen Bayer Leverkusen

Anschließend erlischt die Reservierung und Vereinsmitglieder haben die Chance auf bis zu zwei Tickets. Diese können sie ab Mittwoch, 24. Juli, um 10 Uhr und bis Donnerstag, 25. Juli, um 18 Uhr kaufen. Sollten anschließend noch Karten verfügbar sein, bietet der Verein einen freien Verkauf an.

Für den Härtetest gegen Leverkusen - es ist das letzte Testspiel vor dem Saisonbeginn - gibt es keine Verkaufsbeschränkungen. Ab Dienstag, 10 Uhr, sind die Karten frei erhältlich. Allerdings bieten die Rot-Weissen auch für die Partie gegen den Tabellenersten der vergangenen Bundesliga-Saison den Dauerkarteninhabern eine Reservierung an.

Bis Montag, 15. Juli, um 18 Uhr sind ihre Sitzplätze reserviert. Anders als beim DFB-Pokalspiel können Dauerkarteninhaber gegen Leipzig dazu noch weitere Tickets erwerben. Weitere Infos zum Ticketverkauf für die Spiele gegen Leipzig und Leverkusen gibt es auf der Website von Rot-Weiss Essen.