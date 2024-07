Rund drei Wochen sind es noch, bis die 3. Liga startet. Die Vereine zurren ihre Kader fest. Einige Planstellen sind noch offen.

Der SV Waldhof Mannheim ist von seinem aktuellen Probespieler angetan und würde diesen gerne verpflichten. Die Rede ist von Adrian Fein, der zuletzt in Diensten des SC Verl stand. An der Poststraße wurde der Vertrag des Mittelfeldspielers nicht verlängert.

Waldhof-Trainer Marco Antwerpen konnte der 25-Jährige aber überzeugen. "Wir kümmern uns darum, Fein verpflichten zu können. Man hat gesehen, was für fußballerische Qualitäten er hat und möchten ihn fest in den Kader nehmen", sagte Antwerpen in der "Rhein-Neckar-Zeitung" zitiert.

Der beim FC Bayern München (2006 bis 2017) ausgebildete ehemalige U-Nationalspieler bringt auf jeden Fall eine ordentliche Vita mit. In Feins Lebenslauf stehen 52 Zweitliga-Begegnungen und neun Drittliga-Spiele. Zudem kam Fein dreimal in der Bundesliga und neunmal in der Regionalliga Bayern zum Einsatz. Gut möglich, dass seine nächsten Einsätze in der 3. Liga im Trikot des SV Waldhof Mannheim folgen werden.

Hansa Rostock: Spielt Schuster bald mit Harenbrock zusammen?

Marco Schuster trug schon in der Vergangenheit das Trikot der Kurpfälzer. In Zukunft wird es wohl das des FC Hansa Rostock sein. Wie die "Ostsee-Zeitung" berichtet, steht Schuster von Zweitligist SC Paderborn vor einem Wechsel an die Ostsee. Der 28-jährige Defensiv-Stratege spielt beim SCP keine Rolle mehr. Schuster kommt auf 54 Partien in der 3. Liga und würde nach Benjamin Uphoff (SC Freiburg), Adrien Lebeau (Stade Brest), Cedric Harenbrock (Rot-Weiss Essen), Franz Pfanne (Borussia Dortmund II), Jonas Dirkner (Hertha BSC II) und Dario Gebuhr (Eintracht Frankfurt II) Zugang Nummer sieben für Rostock sein.

Arminia Bielefeld: Jesse Tugbenyo könnte kommen

Einige Neue hat auch schon Arminia Bielefeld präsentiert. Gut möglich, dass bald auch Jesse Tugbenyo zu den Zugängen gezählt wird. Der 22-Jährige befindet sich nach seiner Leidenszeit - RevierSport berichtete - wieder in Topform und konnte seinen Ex-Trainer Michel Kniat überzeugen.

"Warum er interessant für uns ist, hat er gezeigt. Im Mittelfeld kann man ihn überall einsetzen, vorne ebenfalls. Er ist torgefährlich und kopfballstark. Er befindet sich auch in einem sehr guten Fitnesszustand", sagte DSC-Trainer Kniat in der "Neuen Westfälischen". Gut möglich, dass Tugbenyo, der sich zuletzt auch beim SC Verl vorstellte, bald wieder mit Kniat zusammenarbeitet.