Alemannia Aachen hat im Trainingslager in Dessau ein Testspiel verloren - gegen einen letztjährigen Drittligisten.

Alemannia Aachen hat das zweite Testspiel der Sommervorbereitung beim Halleschen FC mit 1:2 verloren.

Marius Hauptmann (6.) und Cyrill Akono (28.) brachten den Drittliga-Absteiger auf die Siegerstraße, Julian Schwermann (88.) konnte für die Alemannia nur noch verkürzen.

"Zu Beginn hatten wir etwas Probleme mit der Belastung. Aber das ist im ersten Block der Vorbereitung vollkommen normal, dass die Junge müde sind. Die Gelegenheiten waren dennoch da für uns. Alles in allem war es ein guter Test, dem wir keine allzu hohe Bedeutung beimessen. Wichtig wird es jetzt sein, gut zu regenerieren. Dafür werden wir die Belastung jetzt etwas steuern, um in normale Abläufe zu kommen. Am Freitag geht es dann gegen Bochum weiter", bilanzierte Aachens Trainer Heiner Backhaus.

Während Backhaus seine Mannschaft in Sachsen-Anhalt auf die neue Saison vorbereitet, gehen daheim die Dauerkarten wie warme Brötchen über die Ladentheke. Stand: Samstag, 6. Juli, 22.45 Uhr, hat Alemannia Aachen 13.004 Dauerkarten verkauft. Das Ziel von Aufsichtsratschef Marcel Moberz sind 20.000 Saisonabos.

Die Zugänge von Alemannia Aachen

Derweil schaut sich Erdal Celik, Technischer Direktor der Alemannia, weiter auf dem Spielermarkt um. Denn die Verpflichtungen von Jabez Makanda (FC Berdenia Berbourg, Luxemburg), Bentley Baxter Bahn, Kevin Goden (beide Waldhof Mannheim), Charlison Benschop (Wuppertaler SV), Ismail Harnafi (1. FC Düren), Felix Meyer (BFC Dynamo), Soufiane El-Faouzi (Fortuna Düsseldorf II), Gianluca Gaudino (SV Stripfing) und Leandro Putaro (VfL Osnabrück) sollen noch nicht die letzten Zugänge gewesen sein.

So geht es in der Sommervorbereitung der Alemannia weiter

Freitag, 12. Juli, 18 Uhr: Alemannia Aachen – Borussia Dortmund

Samstag, 13. Juli, 15 Uhr: Eintracht Trier – Alemannia Aachen (Moselstadion, Am Stadion 1, 54292 Trier)

Samstag, 20. Juli, unbekannt: Testspiel gegen noch unbekannten Gegner (Ort offen)

Samstag, 27. Juli, 16 Uhr: Roda JC Kerkrade – Alemannia Aachen (Parkstad Limburg Stadion, Roda J.C. Ring 1, 6466 NH Kerkrade)