Der SV Waldhof Mannheim hat einen neuen Hauptsponsor vorgestellt

Der SV Waldhof Mannheim hat einen neuen Hauptsponsor gefunden. Am Freitag (5. Juli) stellte der Drittligist seine neuen Trikots für die Saison 2024/2025 und "Galeria" als neuer Partner vor. Finanziert wird die Zusammenarbeit von Waldhof-Präsident Bernd Beetz, der zugleich neuer Eigner von "Galeria" ist.

Galeria setzt auf eine noch stärkere lokale Ausrichtung der deutschlandweit 83 Warenhäuser.

"Jede Filiale hat ihre lokale Kundschaft und ihre eigene lokale Identität. Wir haben die Möglichkeiten unserer Teams vor Ort weiter gestärkt, um dem Rechnung zu tragen. Die Kooperation von Galeria Mannheim mit Waldhof Mannheim, die beide besonders mit ihrer Stadt verbunden sind, ist dafür ein Musterbeispiel. An anderen Standorten können Kooperationen völlig anders aussehen, aber wichtig ist immer, dass sie unsere lokale Ausrichtung stärken", erklärt Galeria-CEO Olivier van den Bossche.

"Waldhof Mannheim ist mir seit langem eine Herzensangelegenheit“, erklärt Bernd Beetz, Präsident des Vereines und zugleich künftiger neuer Eigner von Galeria. "Nun ist mit Galeria ein weiteres wichtiges Thema hinzugekommen, bei dem ich mich stark einbringen möchte und das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Beide stehen für eine starke Identität und für Menschen, die sich außergewöhnlich mit ihnen identifizieren. Um beide Herzensangelegenheiten zusammenzubringen, habe ich mich entschieden, die Kooperation zu finanzieren. Die starke lokale Ausrichtung von Galeria, für die wir noch weitere Freiräume schaffen wollen, hat mich in den ersten Gesprächen mit dem Management sofort begeistert."

Niko Rauch, Filialgeschäftsführer von Galeria Mannheim, sagt: "Wir sind froh, dass wir mit unserem Heimatverein kooperieren. Waldhof Mannheim gehört einfach zu dieser Stadt. Dass das auch für Galeria zutrifft, haben wir besonders in den letzten Wochen wieder täglich hautnah gespürt. Wir werden diese tolle Kooperation gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden mit vielen Events feiern. Dazu zählen unter anderem am 05.07 die Präsentation der neuen Trikots von Waldhof Mannheim in unserer Galeria Filiale mit vielen tollen Gästen und Aktionen, außerdem werden wir am 16.07 noch ein großes Event mit allen Fans, Kunden und Mitarbeitern feiern."

Zugänge: Maximilian Thalhammer (VfL Osnabrück), Rico Benatelli (Austria Klagenfurt), Niklas Hoffmann (SV Horn), Sascha Voelcke (Rot-Weiss Essen), Arlind Rexhepi (Hamburger SV), Seyhan Yigit (1. FC Nürnberg II), Janne Sietan (SV Babelsberg), Nicklas Shipnoski (Arminia Bielefeld), Angelo Gattermayer (SKU Amstetten, war ausgeliehen) Maximilian Thalhammer (VfL Osnabrück), Rico Benatelli (Austria Klagenfurt), Niklas Hoffmann (SV Horn), Sascha Voelcke (Rot-Weiss Essen), Arlind Rexhepi (Hamburger SV), Seyhan Yigit (1. FC Nürnberg II), Janne Sietan (SV Babelsberg), Nicklas Shipnoski (Arminia Bielefeld), Angelo Gattermayer (SKU Amstetten, war ausgeliehen) Abgänge: Laurent Hans (KSV Beveren, Belgien), Bentley Baxter Bahn, Kevin Goden (beide Alemannia Aachen), Jalen Hawkins (FC Emmen), Julian Riedel (1. FC Bocholt), Per Lockl (Stuttgarter Kickers), Yann Mabella, Pascal Sohm (beide Ziel unbekannt)

"Mit dieser langfristigen Kooperation sichern wir uns eine in den letzten Jahren nicht vorhandene Planungssicherheit. Die Gespräche in den vergangenen Wochen haben uns gezeigt, dass eine gemeinsame Zukunft der richtige nächste Schritt ist. Galeria ermöglicht es uns, den Waldhof in der ganzen Metropolregion zu repräsentieren. Wir freuen uns, dass wir zukünftig mit Galeria auf unserer Trikotbrust auflaufen werden", betont Jennifer Schäfer, Geschäftsführerin des SV Waldhof Mannheim.