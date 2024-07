Der Sommervorbereitung von Rot-Weiss Essen läuft auf Hochtouren. Nun gab der Drittligist bekannt, wo das Testspiel gegen die U23 der TSG Hoffenheim ausgetragen wird.

Seit dem 26. Juni befinden sich die Profis von Rot-Weiss Essen im Training für die neue Saison 2024/25 in der 3. Liga. Nach dem erfolgreichen Testspielauftakt gegen die SG Schönebeck (5:0) trifft die Dabrowski-Elf am Sonntag (7. Juli, 16 Uhr) auf ETB SW Essen im Sportpark "Am Hallo" im Essener Stadtteil Stoppenberg.

Am 14. Juli wartet dann bereits der nächste Vergleich auf die Essener. Gegner wird die von Vincent Wagner trainierte U23 der TSG Hoffenheim sein. Nun wurde auch der Spielort für den Test gefunden: Die beiden Mannschaften werden sich um 13 Uhr im Bottroper Jahnstadion duellieren. Gespielt werden dabei viermal 25 Minuten.

Tickets wird es ausschließlich an der Tageskasse für zehn Euro (Vollzahler) bzw. fünf Euro (Kinder und Jugendliche von 7 bis 18 Jahre) geben. Die Eintrittskarten beinhalten neben dem RWE-Spiel auch das anschließende Duell zwischen dem heimischen VfB Bottrop und dem Mülheimer FC um 15.30 Uhr.

Für Neuzugang Tom Moustier, der von der U23 von Hannover 96 an die Hafenstraße wechselte, ist die Vorbereitung hingegen bereits beendet. Er zog sich einen Mittelfußbruch zu, wie der der Verein am Freitag bekannt gab. Damit fällt er bis zu drei Monate aus, wird RWE also erst im Herbst bei gutem Heilungsverlauf wieder zur Verfügung stehen.

Alle RWE-Termine im Überblick:

• So., 07. Juli, 16.00 Uhr | ETB SW Essen (Am Hallo)

• So., 14. Juli, 13.00 Uhr | TSG Hoffenheim U23 (Bottroper Jahnstadion)

• Di., 16. – So., 21. Juli | Trainingslager in Arnheim, NL

• Fr., 26. Juli, 19.00 Uhr | Bayer 04 Leverkusen (Stadion an der Hafenstraße)

• 02. – 04. August | 3. Liga-Saison 2024/25, 1. Spieltag

• 16. – 19. August | DFB-Pokal-Saison 2024/25, 1. Runde