In der vergangenen Saison landete der BVB II auf dem elften Platz in der 3. Liga. Trainer Jan Zimmermann muss insgesamt 14 Abgänge verkraften.

Nach einer ordentlichen Saison in der 3. Liga steht ein erneuter Umbruch für Borussia Dortmund II an. Viele Leistungsträger verlassen den Verein und wollen den nächsten Schritt in höheren Ligen machen.

Insgesamt 14 Abgänge und zwölf Zugänge hat die Zweitvertretung des BVB zu verzeichnen. Top-Scorer Ole Pohlmann (13 Tore und zehn Vorlagen), Abwehrchef Antonios Papadopoulos und Kapitän Franz Pfanne verlassen unter anderem den Verein. Sicherlich bittere Verluste.

Die Dortmunder konnten aber auch neue Talente für sich gewinnen. Zu den Neuzugängen gehören beispielsweise Antonio Foti und David Lelle. Foti spielte in der vergangenen Spielzeit für Hannover 96 II. In der Regionalliga Nord konnte er zehn Scorer in sieben Partien erzielen. Hannover stieg am Ende der Saison auf. Trainer Jan Zimmermann bezeichnete ihn als "absoluten Wunschspieler".

David Lelle wechselt von Holstein Kiel II zu den Dortmundern. Dort kam er auf insgesamt 41 Einsätze. "Wir hatten ihn tatsächlich schon lange auf dem Zettel und konnten nun kurzfristig reagieren. Er ist ein toller Spieler, mit einer super Einstellung, guter Ausbildung und vor allem einem linken Fuß. Es freut mich, dass das jetzt so kurzfristig funktioniert hat", erklärte Zimmermann.

Zusätzlich konnte eine Stammkraft langfristig gebunden werden. Mittelfeldspieler Ayman Azhil (28 Einsätze) verlängert seinen Vertrag bis 2027. "Er hat unserem Spiel seinen Stempel aufgedrückt, wird auch in der neuen Saison ein wichtiger Baustein sein und soll sich als Ankerspieler etablieren", sagte Ingo Preuß, Sportlicher Leiter der U23, gegenüber vereinsinternen Medien.

Für den Coach geht es jetzt darum, eine neue Mannschaft zu formen und die Neuzugänge zu integrieren. Dies sollte bereits in der Vorbereitung die Zielsetzung sein.

Man hat gesehen, dass wir dieses Jahr deutlich weiter sind. Das Spiel bestätigt unsere ersten Trainingstage und macht Lust auf mehr. Trainer Jan Zimmermann

Das erste Testspiel der neuen Saison wurde bereits bestritten. So konnte die U23 des BVB mit 4:0 gegen den Oberligisten ASC 09 Dortmund gewinnen. Jan Zimmermann entschied sich in der Startaufstellung für fünf Neuzugänge. Darunter auch Lelle und Foti.

Der BVB-Coach sagte nach dem Spiel: "Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Wir hätten noch mehr Tore schießen können. Letztes Jahr haben wir 1:1 gespielt. Man hat gesehen, dass wir dieses Jahr deutlich weiter sind. Das Spiel bestätigt unsere ersten Trainingstage und macht Lust auf mehr."

Auf die Dortmunder wartet bereits der nächste Test. So spielt man am Samstag (6. Juli) gegen den Bezirksligisten FSV Gevelsberg. Kurz darauf fährt die Mannschaft nach Kirchberg (Österreich) ins einwöchige Trainingslager.