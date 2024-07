In der 3. Liga werden durchaus immer wieder mal internationale Transfers getätigt. So auch beim 1. FC Saarbrücken und FC Hansa Rostock.

Auch Revier-Vertreter Rot-Weiss Essen konnte zuletzt nach längerer Zeit einen internationalen Transfer präsentieren. Robbie D'Haese wechselt vom insolventen Zweitligisten KV Oostende aus Belgien nach Essen in die 3. Liga.

Die RWE-Liga-Konkurrenten 1. FC Saarbrücken und Hansa Rostock legten nun im internationalen Transfer-Bereich nach.

Vom niederländischen Erstligisten Heracles Almelo wechselt der 25-jährige Sven Sonnenberg nach Saarbrücken. Der 1,94 Meter große Innenverteidiger kam in der vergangenen Saison auf 25 Einsätze in der höchsten Spielklasse der Niederlande. Zuvor war der gebürtige Berliner bei Hansa Rostock aktiv und konnte Erfahrung in 62 Drittliga-Spielen sammeln. Ausgebildet wurde Sonnenberg vor allem im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Köln.

"Wir wollten uns in der Defensive noch einmal breiter aufstellen. Mit Sven bekommen wir einen großen, kopfballstarken Verteidiger, der trotz seiner jungen Jahre schon viel Erfahrung gesammelt hat", sagte FCS-Sportdirektor Jürgen Luginger.

"Ich konnte in den vergangenen Jahren wertvolle Erfahrungen im Ausland sammeln. Aber nun bin ich froh, dass ich nach Deutschland zurückkehren kann. Der FCS hat mir eine klare Perspektive aufgezeigt und der Verein hat viel vor. Deswegen habe ich mich bewusst für einen Wechsel nach Saarbrücken entschieden", ergänzte Sonnenberg.

Dessen Ex-Klub Hansa Rostock verpflichtete derweil einen Spieler aus Frankreich. Der Zweitliga-Absteiger hat sich mit dem 24-jährigen Franzosen Adrien Lebeau verstärkt. Der offensive Mittelfeldspieler wechselt vom französischen Erstligisten Stade Brest nach Rostock.

"Adrien ist in der Offensive flexibel einsetzbar und kann sowohl auf beiden Flügeln als auch im Zentrum spielen. Er verfügt über ein hohes Tempo, eine gute Technik, ein starkes Eins-gegen-Eins und ist in der Lage, spielerisch gute Lösungen zu kreieren. Mit Stade Brest und RC Straßburg hat er bereits Erfahrungen in der französischen Ligue 1 und damit in einer der Top 5-Ligen Europas sammeln können. Zudem kennt er durch seine Zeit bei Waldhof Mannheim auch den Fußball in der 3.Liga", sagt Amir Shapourzadeh, Sportdirektor der Rostocker.

Für Stade Brest und RC Straßburg kann Adrien Lebeau auf insgesamt 9 Einsätze in der ersten französischen Liga zurückblicken. Zudem lief er zwischen 2021 und 2023 in 39 Drittliga-Spielen (5 Tore) sowie in zwei DFB-Pokalpartien für Waldhof Mannheim auf.

"In meinen zwei Jahren in Deutschland bei Waldhof Mannheim hatte ich von Hansa Rostock schon einiges mitbekommen und gehört. Diese ersten positiven Eindrücke haben sich bestätigt, als ich mit Alexander Rossipal und Amaury Bischoff gesprochen habe, die nur Gutes über den Verein, das Stadion, die Bedingungen und den großartigen Support der Fans berichtet haben. Entscheidend waren für mich aber auch die sehr guten Gespräche mit Amir Shapourzadeh und Bernd Hollerbach. Daher freue ich mich, nun auch für Hansa spielen zu können", erklärte Lebeau.